永續金融標竿 凱基證券連兩年獲選盡職治理資訊揭露優良證券商

臺灣證券交易所「2025年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」揭曉，凱基證券再次脫穎而出，連續兩年獲選為資訊揭露優良證券商並頒予表揚，充分展現公司在資訊透明、永續金融與責任投資上的領先地位；本年度評比中，凱基證券在「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大構面均獲滿分，進一步凸顯其在永續治理架構、責任投資制度化方面的深厚實力與長期投入成果。

為接軌國際責任投資原則並推動永續金融，凱基證券自簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」後即制定「責任投資政策」，將ESG納入投資決策與風險評估，並透過關注被投資公司營運、出席股東會與議合互動落實盡職治理；在淨零行動上，凱基證券依循金控「永續金融承諾」，加入「碳核算金融聯盟」，導入國際投融資碳排管理標準並建構氣候風險管理機制，同時遵循SBTi推動全資產淨零目標，並於114年5月通過SBTi審核，展現積極落實碳管理、推動企業永續轉型的決心。

在永續金融推動面，凱基證券近年積極拓展綠色金融與ESG商品版圖，包含承銷綠色債券、推動永續發展交換債券、發行多檔ESG結構型商品，並與台灣大學合作建立ESG投資互動平台，提升年輕世代對責任投資的認知與參與，深化社會影響力，展現金融創新與ESG的深度融合。

凱基證券將持續優化盡職治理政策與資訊揭露，強化投票政策及議合透明度、深化責任投資流程、精進ESG風險管理與資訊揭露品質，並持續擴展永續金融商品與承銷能量，與企業共同落實永續發展目標，為市場及社會創造長期正向價值。