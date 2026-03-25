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台灣金聯子公司力興攜手一銀 打造包租代管、信託業務一站式服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）25日與第一銀行董事長邱月琴簽署合作意向書，將打造包租代管、信託業務跨業結盟合作。台灣金聯／提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）25日與第一銀行董事長邱月琴簽署合作意向書，將打造包租代管、信託業務跨業結盟合作。台灣金聯／提供

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司25日與第一銀行簽署合作意向書，雙方將在包租代管、信託業務領域，透過跨產品結合及異業合作，為客戶打造一站式服務。

這是台灣金聯公司繼與臺灣企銀、臺灣銀行簽署合作備忘錄後，第三家異業結盟合作的公股銀行，未來將以建構全公股銀行合作網路為目標，期許能夠服務更多的民眾。

25日簽署儀式是由台灣金聯董事長宮文萍與第一銀行董事長邱月琴共同簽署。

宮文萍表示，台灣金聯公司由公股銀行持有82.59%股權，所有公股銀行都是重要的股東，透過包租代管業務結合股東銀行業務優勢力量，例如安養信託、不動產信託或金錢信託等，展開公公合作、強強聯手，建構一道綿密的服務網路生態圈，目前正在逐漸成形中，與第一銀行簽署合作是整個計畫的一環，短期內還會有更多公股銀行加入，民營銀行亦在邀請之列，請外界拭目以待。

宮文萍表示，推動平價住宅、都更危老、包租代管等業務，實現安心成家、安全居住、安適生活的核心理念，以落實「居住正義」目標，是台灣金聯公司業務推動的三大支柱。尤其包租代管業務，是公司成立25年來，經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業的重要經驗體現，去年10月開辦以來，已積極展開業務推展，目前績效逐漸顯現，尤其是與股東銀行展開跨產業之業務合作，提升企業品牌形象及業務拓展，創造互惠雙贏的成效。

宮文萍指出，根據內政部最新統計，2025年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，也即每4位就有1位年長者，安養信託就顯得非常必要。第一銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」之安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯公司專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。也即在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案，為長者打造一站式的服務。

第一銀行

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