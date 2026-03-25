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期交所調高高端疫苗期貨保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所26日調整高端疫苗期貨契約（QYF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

本次調整係高端疫苗（6547）經櫃檯中心於3月24日公布為處置有價證券，處置期間為3月25日至4月9日。期交所依規定自3月26日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於4月9日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

期交所 高端疫苗 休市

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