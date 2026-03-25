聯邦投信獲證交所肯定 首度榮登盡職治理「較佳名單」

證交所25日舉行「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」頒獎典禮，聯邦投信憑藉議合實務、透明投票紀錄，以及ESG整合機制等，首度榮登「較佳名單」。

本次入選的10家投信中，聯邦投信作為中型投信，與多家大型金控旗下投信並列，在30項評比指標中，共有29項獲得滿分肯定，當中在「個案議合的質化描述」及「ESG整合機制與投資流程」兩大面向表現突出。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，近年來專注提升「治理含金量」，不盲目追求規模擴張、持續優化投資研究體系。此成果不僅象徵聯邦投信多年深耕公司治理的重要里程碑，在落實善良管理人責任、推動永續經營等方面，已獲主管機關與專業評審高度認可。

總經理莊雅晴表示，此次獲獎是公司「從0到1」的重要突破。她指出，對中型投信而言，落實高標準盡職治理的關鍵在於資源的精準配置。聯邦投信並非依賴人海戰術，主要仰賴全體同仁對盡職治理責任的高度共識。此次成果也再次印證，治理品質並不取決於規模大小，而在於對受益人承諾的深度與實踐。

莊雅晴強調，資產管理業的核心在於「信任」，而透明的資訊揭露與主動的議合溝通，正是建立信任的關鍵。她表示，這份榮譽來自法令遵循與投資研究團隊的緊密合作，榮耀屬於整體團隊，已將ESG因子與治理邏輯深度內化於投資決策，以誠信守護投資人長期價值。

展望未來，莊雅晴期許，聯邦投信將持續深化台股、債券及多元資產配置的核心優勢。除強化與被投資企業溝通，積極引導產業邁向永續發展、布局永續金融外，亦將持續豐富ETF、共同基金等產品線，致力在多變的金融環境中，為投資人創造長期穩定的投資價值。