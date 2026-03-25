快訊

中職／悍將5韓援同台亮相 李珠珢「太久沒見大家」緊張落淚

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

聽新聞
0:00 / 0:00

聯邦投信獲證交所肯定 首度榮登盡職治理「較佳名單」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
證交所總經理李愛玲（左）、聯邦投信總經理莊雅晴（右）。聯邦投信／提供
證交所總經理李愛玲（左）、聯邦投信總經理莊雅晴（右）。聯邦投信／提供

證交所25日舉行「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」頒獎典禮，聯邦投信憑藉議合實務、透明投票紀錄，以及ESG整合機制等，首度榮登「較佳名單」。

本次入選的10家投信中，聯邦投信作為中型投信，與多家大型金控旗下投信並列，在30項評比指標中，共有29項獲得滿分肯定，當中在「個案議合的質化描述」及「ESG整合機制與投資流程」兩大面向表現突出。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，近年來專注提升「治理含金量」，不盲目追求規模擴張、持續優化投資研究體系。此成果不僅象徵聯邦投信多年深耕公司治理的重要里程碑，在落實善良管理人責任、推動永續經營等方面，已獲主管機關與專業評審高度認可。

總經理莊雅晴表示，此次獲獎是公司「從0到1」的重要突破。她指出，對中型投信而言，落實高標準盡職治理的關鍵在於資源的精準配置。聯邦投信並非依賴人海戰術，主要仰賴全體同仁對盡職治理責任的高度共識。此次成果也再次印證，治理品質並不取決於規模大小，而在於對受益人承諾的深度與實踐。

莊雅晴強調，資產管理業的核心在於「信任」，而透明的資訊揭露與主動的議合溝通，正是建立信任的關鍵。她表示，這份榮譽來自法令遵循與投資研究團隊的緊密合作，榮耀屬於整體團隊，已將ESG因子與治理邏輯深度內化於投資決策，以誠信守護投資人長期價值。

展望未來，莊雅晴期許，聯邦投信將持續深化台股、債券及多元資產配置的核心優勢。除強化與被投資企業溝通，積極引導產業邁向永續發展、布局永續金融外，亦將持續豐富ETF、共同基金等產品線，致力在多變的金融環境中，為投資人創造長期穩定的投資價值。

證交所 投信

延伸閱讀

群益金鼎證券深化責任投資 攜手中保科推動智慧安全與永續轉型議合

日經225早盤攻過54,000點勁揚近2千點 日股成新資金焦點

多重資產基金績效靚 股債靈活配置 近月多數維持正報酬

相關新聞

實踐金融平權 台中銀行視障語音 ATM 布建率衝破50%

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

高盛第15屆年度全球保險業調查：逾半壽險業者估美未來三年將經濟衰退

根據高盛資產管理發布的第15屆年度全球保險業調查報告《靈活應變：投資實踐》（Adaptation in Action），多數保險公司將地緣政治緊張局勢及美國經濟放緩或衰退，列為其投資組合面臨的首要宏觀經濟風險。儘管存在這些憂慮，88%的保險業者預計標普500指數將在2026年進一步攀升，且62%計劃在2026年增加私募資產配置，與過去幾年的趨勢保持一致。

證交所自動化監測詐騙廣告 揭露三大常見投資陷阱

隨著數位科技與社群平台的普及，投資詐騙廣告已成為危害民眾財產安全的主要威脅。為守護國人資產，臺灣證券交易所在主管機關督導下，發揮資本市場領航者的關鍵力量，整合證券期貨周邊單位資源，協力建立高效率的網路詐騙廣告蒐報機制，報送警察機關依法通知業者下架。

國票金經營權將變天 財長否認配合特定民股、按實力原則提名

國票金（2889）將在今年5月29日舉行股東常會改選董事，外界預料公股陣營將取代旺旺聯盟拿下多數席次。立法院25日財委會上，立委也關切國票金控經營權之爭，莊翠雲強調，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。

股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角

美國總統川普再談中東戰火，強調美國正與伊朗進行談判，伊朗方面「希望達成協定」。國際油價漲勢暫止，布蘭特原油回跌至100美元之下；美元指數也緩步下滑。新台幣匯價今早盤中升破31.9元，最高匯價來到31.897元，勁升1.31角。

國票金改選公股立場 莊翠雲：按照實力原則處理

財政部今日於財委會進行業務報告，針對近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，泛公股取得22%以上的股權，是否會爭取主導權。部長莊翠雲表示，將會按照「實力原則」處理。此外，她也強調，「不會配合特定民股」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。