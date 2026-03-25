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王道銀行宣布 推動第一屆「王道WE Win」創新女力競賽

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
王道銀行董事長駱怡君今日宣布「王道好影響」投資計畫及第一屆王道WE Win創新女力競賽，希望能鼓勵女性創業家及對社會、環境有正向影響力的新創團隊。圖/王道銀行提供
王道銀行董事長駱怡君今日宣布「王道好影響」投資計畫及第一屆王道WE Win創新女力競賽，希望能鼓勵女性創業家及對社會、環境有正向影響力的新創團隊。圖/王道銀行提供

王道銀行今日宣布「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後淨利的0.5%用於深耕影響力投資之外，更推出第一屆「王道WE Win（Women Empowered to Win）」創新女力競賽，競賽徵件主題為「創新好影響力」，尋找對社會或環境有正向影響的新創企業，競賽獲獎者可獲得投資總額為新台幣500萬元，獲選之新創企業將有機會獨得最高新台幣300萬元的王道銀股權注資，並享有王道銀及合作夥伴提供的創業相關輔導與協助。

凡有助於社會與環境永續發展或能創造正向影響力的種子期新創企業，以及符合「核心決策團隊至少包含一位女性」或「產品與商業模式以提升女性福祉或解決女性痛點為核心」其中一項條件者皆可參賽。競賽採雙重賽制，第一重競賽由王道銀行與文化創業加速器、好食好事加速器、新創101加速器等三家加速器合作舉辦，參賽者需自行報名並完整參與此三家合作加速器今年計畫，並依循各加速器的甄選規範。期間王道銀行將指派業師陪跑輔導，並於提案發表會中各選出一位「王道WE Win創業女王」，每位獲選團隊除了各可獲得新台幣100萬元的股權注資金，還可獲得加速器夥伴提供的業師輔導、工作坊及募資媒合等資源，更能直接取得第二重競賽的決賽門票。

第二重競賽將由文化內容策進院等16家合作機構推薦符合條件之新創企業予王道銀行，經王道銀行初選後，將於2027年3月進行決賽評比，與第一重競賽的獲獎團隊同台角逐「王道WE Win創業女神」，最終將由王道銀行團隊與外部專家共同評選出一位得獎者，獨得王道銀行集團提供新台幣200萬元股權注資金；若新創企業同時贏得第一、二重競賽，最高共可獲得新台幣300萬元的股權注資金，此外，還可獲得王道銀行所提供的諮詢、財務、業務拓展等資源。

創業 新創企業 王道銀行

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