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實踐金融平權 台中銀行視障語音 ATM 布建率衝破50%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
實現金融無障礙！台中銀行視障語音ATM布建率過半，讓視障朋友戴上耳機，即可獨立、安全地完成提款及轉帳需求。台中銀行／提供
實現金融無障礙！台中銀行視障語音ATM布建率過半，讓視障朋友戴上耳機，即可獨立、安全地完成提款及轉帳需求。台中銀行／提供

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

台中銀行繼2025年度完成全行每一家分行的自動化服務區至少設置一台視障語音ATM使服務臺數達百台後，2026年更著重於「服務覆蓋率」與「功能整合」兩大面向，針對全台分行之無障礙動線與身心障礙族群活動熱區進行評估設置，也針對新設之視障語音ATM整合點字貼紙的導引、語音輔助及隱私屏障，確保視障客戶在操作存款、轉帳、提款、餘額查詢及密碼變更時，能享有與一般大眾同等的安全與便利。

另外，也特別安排於新北三重分行、台中營業部、南屯分行、太平分行及高雄左營分行，5台容膝式ATM同時提供視障語音服務，透過軟硬體深度整合，一站式滿足肢體障礙與視障客戶的多元金融需求，建構全方位的無障礙操作環境。

台中銀行表示，視障語音ATM跨越50%的布建率是落實ESG社會參與的重要成果，除持續進化ATM功能及設備外，也定期檢視優化自動化服務區各項友善設施，消除數位落差、實踐金融平權，致力打造最具溫度的友善金融環境，成為公平待客友善服務的最佳典範。

金管會 語音 台中銀行

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