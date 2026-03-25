高盛第15屆年度全球保險業調查：逾半壽險業者估美未來三年將經濟衰退

根據高盛資產管理發布的第15屆年度全球保險業調查報告《靈活應變：投資實踐》（Adaptation in Action），多數保險公司將地緣政治緊張局勢及美國經濟放緩或衰退，列為其投資組合面臨的首要宏觀經濟風險。儘管存在這些憂慮，88%的保險業者預計標普500指數將在2026年進一步攀升，且62%計劃在2026年增加私募資產配置，與過去幾年的趨勢保持一致。

高盛資產管理保險資產管理及流動性方案全球主管、亞太區客戶方案組聯席主管 Mike Siegel 表示：「今年高盛資產管理的保險業調查結果，凸顯了保險業者對人工智慧（AI）及私募市場的持續關注，以尋求具韌性的回報、收入來源及多元化配置。」

具體而言，資產擔保融資對保險公司極具吸引力，淨38%受訪者計劃在未來12個月內增加其一般帳戶組合對該資產類別的配置。其他受訪者認為具吸引力的資產類別包括：

投資級私募債– 淨 35% 的保險公司預計增加配置

高級直接貸款– 淨 33% 的保險公司計劃增配

私募股權– 淨 25% 的保險公司計劃增配

基礎建設股權 – 淨 25% 的保險公司預計增配

Siegel 指出：「在我們進行這項調查的 15 年間，私募信貸已持續演變成一個既廣且深的資產類別，並成為保險公司應對收益率及存續期間匹配需求的核心持倉。保險業者是成熟的投資者，能夠在信用周期中進行投資並捕捉機會。我們相信他們代表著耐心資本，並具備優勢在波動較大的市場中成為優質借款人的首選貸款方。」

受訪保險公司認為對投資組合構成最大宏觀經濟風險的因素為：

美國經濟放緩 / 衰退 (52%)

地緣政治緊張局勢 (52%)

信用及股票市場估值 (46%)

通膨 (42%)

信用及股票市場波動 (30%)

大多數保險公司目前正在使用（62%）或考慮使用（34%）人工智慧（AI）。最常被提及的 AI 應用包括降低營運成本（83%）、投資評估（42%）、風險承保（38%）以及市場行銷 / 客戶獲取（33%）。

高盛資產管理數位基礎建設投資合夥人 Leonard Seevers 表示：「我們相信 AI 及下一代數位基礎建設正為我們帶來最廣泛且最重要的投資機會之一。隨著滿足需求成長所需的大量運算能力以及關鍵供應鏈、組件和服務的發展，我們看到投資者在 AI 生態系統的所有環節中捕捉價值的空前機遇。」

第 15 屆年度高盛資產管理全球保險業調查收集期為2026年1月11日至2月3日，共有434名參與者。提供來自投資長（CIO）及財務長（CFO）等高階投資專業人士的寶貴見解。調查探討的課題包括當前宏觀經濟環境、資產配置、預期回報、投資組合構建及產業資本化狀況。受訪保險公司代表全球保險業約一半總資產，涵蓋整個保險產業，在規模、地理區域及業務範疇均具代表性。