財金公司28日辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」

台中銀行（2812）積極響應金管會「金融友善服務準則」，為落實普惠金融並打造無障礙金融環境，近日內又再持續裝設視障語音ATM，使全台具備此功能的ATM服務台數占比已正式突破50%大關，等同每兩台ATM就有一台能提供視障朋友獨立操作的金融服務。這也展現了台中銀行對於身心障礙族群需求的重視，更進一步推動了普惠金融的深度與廣度。

2026-03-25 14:54