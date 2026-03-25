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財金公司28日辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」
為持續提升 ATM 跨行服務品質及營運韌性，並驗證金融資訊系統雲端備援機制之可用性，財金公司訂於本(115)年 3 月 28 日(星期六)交易離峰時段，辦理「金融資訊系統維護暨雲端備援演練」。
此次演練期間將暫停跨行服務 50 分鐘(2:00~2:50)，以辦理各項跨行服務驗證及演練作業，倘驗證作業提前完成，將提前恢復跨行服務。跨行服務暫停期間，除 3 家配合演練之金融機構(臺灣銀行、上海商業儲蓄銀行及農業金庫)同時暫停自行服務、參與實機演練外，另為確保民眾權益，其餘金融機構自行服務不中斷，民眾倘有 ATM 相關服務需求，請詳各機構 ATM/網路銀行/行動銀行等公告訊息辦理。
作業期間，倘遇不可抗力或非預期情況，致須取消本次作業或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。
民眾如有疑問，可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線(02)2630-5151。
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