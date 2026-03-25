證交所自動化監測詐騙廣告 揭露三大常見投資陷阱

隨著數位科技與社群平台的普及，投資詐騙廣告已成為危害民眾財產安全的主要威脅。為守護國人資產，臺灣證券交易所在主管機關督導下，發揮資本市場領航者的關鍵力量，整合證券期貨周邊單位資源，協力建立高效率的網路詐騙廣告蒐報機制，報送警察機關依法通知業者下架。

為提升阻詐效能，證交所與周邊單位通力合作，運用新興AI技術，建置AI自動化監測模組，構築起一道智慧化防護網，從傳統的人力蒐報作業升級至智慧化監測，大幅縮短通報時差，強化從源頭阻斷詐騙的實質效果。證交所自2023年4月起至2026年2月止，已累計舉報高達數萬則可疑詐騙廣告，展現公私部門協力打擊詐騙犯罪的堅定決心，有效降低民眾接觸詐騙資訊的頻率，交出亮眼成績單。

分析這三年的數據，證交所發現詐騙集團的手法已從「亂槍打鳥」轉向「精緻化心理戰」，特別整理近期常見的三種投資詐騙廣告手法，期使民眾提高警覺，及時辨識詐騙陷阱：

一、「保證獲利」是陷阱：假投資獵殺劇本報你知

詐騙集團以保證獲利、穩賺不賠為誘餌，利用社群媒體如Facebook、Instagram、Threads等管道，冒充財經專家、金融機構或企業家藉以更具說服力，搭配展示偽造的對帳單與獲利截圖，甚或進化為 「AI 深偽影音（Deepfake）」，在社群裡營造出俯拾即是財富的假象，使民眾極易因視覺真實感而落入權威效應的假投資陷阱。

二、生活化誘餌滲透：從「免費贈書」到LINE群組的洗腦套路

詐騙集團深知直白談錢容易引起警覺，因此開始將陷阱隱藏在日常生活中，招攬手段正朝向「生活化」演進；這類廣告去除了生硬的獲利字眼，利用免費贈書、公益或求職等名義，以「知識分享」或「公益回饋」為包裝，透過「生活化」的情境降低民眾戒心。

受害者受誘加入LINE群組後，在「理財導師」與暗樁成員的誘導下，因群體壓力與「限時參與」的急迫感，誤信暴利投資而蒙受損失。

三、偽冒投資交易平台（APP）：初期獲利甜頭是圈套

「偽冒交易平台」 是詐騙集團最後的收割場，詐騙集團讓受害民眾下載「專屬投資APP」或登入偽冒交易平台。這些交易平台製作精美，看似與專業投資軟體無異，具備即時行情與客服系統，讓人難辨真假；詐騙集團利用操控後台數據營造獲利假象，並以小額出金騙取信任，一旦受害者試圖大額提領，平台會以「洗錢防制、需繳保證金、稅金」等理由限制出金，甚至直接封鎖帳號，資產血本無歸。

隨著詐騙手法不斷演化，證交所將持續推廣識詐教育，並因應詐騙態樣最新趨勢，精進網路詐騙廣告蒐報機制，從源頭阻斷投資詐騙廣告，以強化維護投資人權益。