證交所自動化監測詐騙廣告 揭露三大常見投資陷阱
隨著數位科技與社群平台的普及，投資詐騙廣告已成為危害民眾財產安全的主要威脅。為守護國人資產，臺灣證券交易所在主管機關督導下，發揮資本市場領航者的關鍵力量，整合證券期貨周邊單位資源，協力建立高效率的網路詐騙廣告蒐報機制，報送警察機關依法通知業者下架。
為提升阻詐效能，證交所與周邊單位通力合作，運用新興AI技術，建置AI自動化監測模組，構築起一道智慧化防護網，從傳統的人力蒐報作業升級至智慧化監測，大幅縮短通報時差，強化從源頭阻斷詐騙的實質效果。證交所自2023年4月起至2026年2月止，已累計舉報高達數萬則可疑詐騙廣告，展現公私部門協力打擊詐騙犯罪的堅定決心，有效降低民眾接觸詐騙資訊的頻率，交出亮眼成績單。
分析這三年的數據，證交所發現詐騙集團的手法已從「亂槍打鳥」轉向「精緻化心理戰」，特別整理近期常見的三種投資詐騙廣告手法，期使民眾提高警覺，及時辨識詐騙陷阱：
一、「保證獲利」是陷阱：假投資獵殺劇本報你知
詐騙集團以保證獲利、穩賺不賠為誘餌，利用社群媒體如Facebook、Instagram、Threads等管道，冒充財經專家、金融機構或企業家藉以更具說服力，搭配展示偽造的對帳單與獲利截圖，甚或進化為 「AI 深偽影音（Deepfake）」，在社群裡營造出俯拾即是財富的假象，使民眾極易因視覺真實感而落入權威效應的假投資陷阱。
二、生活化誘餌滲透：從「免費贈書」到LINE群組的洗腦套路
詐騙集團深知直白談錢容易引起警覺，因此開始將陷阱隱藏在日常生活中，招攬手段正朝向「生活化」演進；這類廣告去除了生硬的獲利字眼，利用免費贈書、公益或求職等名義，以「知識分享」或「公益回饋」為包裝，透過「生活化」的情境降低民眾戒心。
受害者受誘加入LINE群組後，在「理財導師」與暗樁成員的誘導下，因群體壓力與「限時參與」的急迫感，誤信暴利投資而蒙受損失。
三、偽冒投資交易平台（APP）：初期獲利甜頭是圈套
「偽冒交易平台」 是詐騙集團最後的收割場，詐騙集團讓受害民眾下載「專屬投資APP」或登入偽冒交易平台。這些交易平台製作精美，看似與專業投資軟體無異，具備即時行情與客服系統，讓人難辨真假；詐騙集團利用操控後台數據營造獲利假象，並以小額出金騙取信任，一旦受害者試圖大額提領，平台會以「洗錢防制、需繳保證金、稅金」等理由限制出金，甚至直接封鎖帳號，資產血本無歸。
隨著詐騙手法不斷演化，證交所將持續推廣識詐教育，並因應詐騙態樣最新趨勢，精進網路詐騙廣告蒐報機制，從源頭阻斷投資詐騙廣告，以強化維護投資人權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。