富邦人壽 APP 讓申辦保險服務更簡便 每月平均登入達50萬次

全新「富邦人壽APP」以簡單、貼心、隨行三大設計理念，重塑架構和系統介面，全面優化操作體驗，推出以來持續獲得客戶廣大迴響，下載後的使用情形相當活躍，以1、2月平均表現觀察，每月登入次數平均高達50萬次，較去年同期平均次數成長逾一倍，年增率約112%，顯示APP改版優化成果，對於用戶查找或申辦保險服務上都更加便捷，提醒用戶舊版富邦人壽APP將於今年4月1日凌晨零時停用，儘速下載新版APP登入使用，還有機會抽中iPhone 17 Pro等多項大禮。

除提供保險申辦服務，富邦人壽APP不限保戶，全民皆可下載，登入開通「幸福more」會員權限，從遊戲化任務促進健康生活、提升保險知識，持續創造高頻互動；在「幸福more」中所累積的「幸福分」可兌換為實用的mo幣，讓健康持續加乘日常幸福。

「幸福more」生態圈定位為日常健康促進與風險預防的互動平台，為鼓勵全民參與，首波推出「加入會員歡迎禮」，前十萬名開通「幸福more」的會員即可獲贈1,000點「幸福分」。此外，為鼓勵會員養成良好作息、持續充實新知，推動多項互動任務包括每日上午6點早起簽到的「晨就幸福人生」、每月推出的「健康守護家」與「保險小學堂」互動問答，以及結合集團資源推出「幸福藝起看展」活動，讓會員在生活中輕鬆累積限量幸福分，並兌換實用的「mo幣」或是限量的富邦悍將周邊商品。之後也將串連外溢保單相關健康紀錄功能，讓保險保障與健康生活形成正向循環，深化富邦人壽長期陪伴客戶的健康守護角色。

全新「富邦人壽APP」上架迄今平均每月登入次數高達50萬次，用戶回饋正面，真正將複雜的保險申辦服務變得簡單且直覺式操作，24小時自主服務猶如身邊多一位隨身業務員，全天候不受時空限制提出多項保險申辦服務，包括地址/電話/Email、繳別、信用卡變更、信用卡效期延長、投資標的變更……等，而且保單借/還款也能透過APP線上申請，保戶不用再舟車勞頓前往櫃檯辦理。

現在立即下載全新「富邦人壽APP」並完成首次登入，不僅能隨時掌握自己的保單內容，還有機會抽中iPhone 17 Pro、Airpods Pro 3、千元mo幣等。