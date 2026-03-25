群益金鼎證券深化責任投資 攜手中保科推動智慧安全與永續轉型議合

群益金鼎證券（6005）積極落實責任投資與盡職治理，近日由專業團隊前往中興保全科技（9917）進行實地議合交流。這次會談聚焦「智慧安全服務」、「科技應用」與「永續發展」的深度整合，透過高層面對面溝通，強化對企業營運模式及其長期價值的理解，展現金融業引導企業轉型的影響力。

這次議合依循證交所的機構投資人盡職治理守則辦理，除針對永續報告書核心指標、氣候變遷策略、淨零轉型目標、生物多樣性議題及法規遵循情形進行討論外，群益金鼎證券特別關注中保科在科技驅動永續層面的具體發展方向。

群益金鼎證券指出，中保科近年表現優異，積極發展AI影像辨識、物聯網（IoT）與資安防護等核心技術，並成功應用於智慧社區、企業安全管理及公共安全領域。這項轉型不僅大幅提升營運效率，更有助於降低都市能源耗用、強化社會安全韌性，充分展現科技企業在永續發展中的關鍵角色。

這次議合過程中，雙方針對智慧城市與ESG整合、能源管理與減碳策略、資安與社會面影響、資訊揭露與同業比較、永續經濟活動對應等重點進行深入的專業探討，透過科技應用降低碳排，提升城市治理效率。討論設備與系統如何導入節能與碳管理機制，確保數位安全成為企業與社會穩定運行的基礎。並透過投資者關係（IR）與ESG評比精進，提升透明度，致力於與國際永續分類標準（Taxonomy）正式接軌。

群益金鼎證券表示，中保科已成功由傳統保全服務轉型為整合型科技服務企業，其「科技＋服務」的商業模式具備優異的長期成長潛力，亦與全球永續發展趨勢高度契合。透過這次實地議合，群益金鼎證券不僅強化對被投資公司營運策略的理解，也建立長期溝通機制，促進企業在永續治理與揭露品質上的持續精進。

中保科方面亦指出，隨著社會對於資安與智慧管理的需求持續提升，未來將加強 AI、IoT 與雲端技術的開發投入，並結合 ESG 理念，推動營運優化與永續轉型。

未來，群益金鼎證券將持續透過積極的議合行動，深化與被投資公司互動，發揮機構投資人的關鍵影響力，與企業攜手創造長期價值並推動社會共好。