快訊

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

聽新聞
0:00 / 0:00

群益金鼎證券深化責任投資 攜手中保科推動智慧安全與永續轉型議合

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中保科董事長林建涵（左三）與群益金鼎證券資深副總裁謝秀英（左二）、群益私募總經理徐婉玲（左四）共同合影。群益金鼎證券/提供
中保科董事長林建涵（左三）與群益金鼎證券資深副總裁謝秀英（左二）、群益私募總經理徐婉玲（左四）共同合影。群益金鼎證券/提供

群益金鼎證券（6005）積極落實責任投資與盡職治理，近日由專業團隊前往中興保全科技（9917）進行實地議合交流。這次會談聚焦「智慧安全服務」、「科技應用」與「永續發展」的深度整合，透過高層面對面溝通，強化對企業營運模式及其長期價值的理解，展現金融業引導企業轉型的影響力。

這次議合依循證交所的機構投資人盡職治理守則辦理，除針對永續報告書核心指標、氣候變遷策略、淨零轉型目標、生物多樣性議題及法規遵循情形進行討論外，群益金鼎證券特別關注中保科在科技驅動永續層面的具體發展方向。

群益金鼎證券指出，中保科近年表現優異，積極發展AI影像辨識、物聯網（IoT）與資安防護等核心技術，並成功應用於智慧社區、企業安全管理及公共安全領域。這項轉型不僅大幅提升營運效率，更有助於降低都市能源耗用、強化社會安全韌性，充分展現科技企業在永續發展中的關鍵角色。

這次議合過程中，雙方針對智慧城市與ESG整合、能源管理與減碳策略、資安與社會面影響、資訊揭露與同業比較、永續經濟活動對應等重點進行深入的專業探討，透過科技應用降低碳排，提升城市治理效率。討論設備與系統如何導入節能與碳管理機制，確保數位安全成為企業與社會穩定運行的基礎。並透過投資者關係（IR）與ESG評比精進，提升透明度，致力於與國際永續分類標準（Taxonomy）正式接軌。

群益金鼎證券表示，中保科已成功由傳統保全服務轉型為整合型科技服務企業，其「科技＋服務」的商業模式具備優異的長期成長潛力，亦與全球永續發展趨勢高度契合。透過這次實地議合，群益金鼎證券不僅強化對被投資公司營運策略的理解，也建立長期溝通機制，促進企業在永續治理與揭露品質上的持續精進。

中保科方面亦指出，隨著社會對於資安與智慧管理的需求持續提升，未來將加強 AI、IoT 與雲端技術的開發投入，並結合 ESG 理念，推動營運優化與永續轉型。

未來，群益金鼎證券將持續透過積極的議合行動，深化與被投資公司互動，發揮機構投資人的關鍵影響力，與企業攜手創造長期價值並推動社會共好。

智慧城市 中保科 科技

延伸閱讀

打造亞洲創新籌資平台 證交所攜手台經院、資策會合作

相關新聞

股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角

美國總統川普再談中東戰火，強調美國正與伊朗進行談判，伊朗方面「希望達成協定」。國際油價漲勢暫止，布蘭特原油回跌至100美元之下；美元指數也緩步下滑。新台幣匯價今早盤中升破31.9元，最高匯價來到31.897元，勁升1.31角。

國票金經營權將變天 財長否認配合特定民股、按實力原則提名

國票金（2889）將在今年5月29日舉行股東常會改選董事，外界預料公股陣營將取代旺旺聯盟拿下多數席次。立法院25日財委會上，立委也關切國票金控經營權之爭，莊翠雲強調，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。

國票金改選公股立場 莊翠雲：按照實力原則處理

財政部今日於財委會進行業務報告，針對近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，泛公股取得22%以上的股權，是否會爭取主導權。部長莊翠雲表示，將會按照「實力原則」處理。此外，她也強調，「不會配合特定民股」。

公股四投信合併年底有望達成？莊翠雲：時機成熟會跟外界說明

立法院財委會25日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理列席備詢，立委賴士葆在會中關切，目前泛公股四大投信的合併進度如何？包括第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）董事長皆回應，目前案子尚未送進董事會；莊翠雲則表示，將按照法定程序與法定作業進行，等到時間成熟會跟外界公開說明。

出口商拋匯 台幣止貶 以32.028元作收

新台幣匯價昨（24）日持續在「32」字頭整數關卡附近震盪，市場觀望氣氛濃厚，雖然外資匯出不手軟，不過，在出口商配合央行拋匯，終場新台幣以32.028元作收，終結連三貶，升值6.4分，總成交量18.945億美元，市場預估外資匯出金額約9至10億美元。

企業轉板募資 金管會大鬆綁

打造亞資中心籌資平台，金管會活絡創新板，繼開放上市櫃企業可改列或轉板到創新板後，昨（24）日宣布再進一步鬆綁兩大募資規範，一、企業若因轉板或改列而做現金增資，可免申報募資必要性與閒置資金限制，二、申報生效時程縮短至七天，預計6月初上路，進一步降低企業轉板門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。