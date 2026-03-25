元大人壽、元大投信強強聯手 全新推出美元投資帳戶

地緣政治升溫加上川普政策影響全球經濟，造成投資市場風險攀升，投資人的資產配置也改採多元、分散的策略，減少對單一市場的依賴。元大人壽因應民眾需求，針對備受市場青睞的「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇，並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」，聚焦全球標的，鎖定產業主題趨勢，協助客戶在變局中配置多元資產，布局全球。

被媒體譽為2025年「百億神單」黑馬的「元元致富」系列投資型保險商品，具備保障與投資兼顧等多項優勢，其中由元大投信專業代操的投資帳戶，連結標的瞄準台灣、美國與日本等市場，多元配置吸引許多無暇研究市場的客戶也能安心投資。

今年，元大人壽憑藉對市場趨勢的敏銳觀察，考量美元作為全球主要儲備貨幣，具備國際流通性，能風散分險、提升資產安全性，推出兩檔美元計價的選擇，無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」，都能滿足客戶美元資產規劃的需求，可靈活配置投資標的，亦可結合高保額壽險保障，無論是準備退休金、海外置產或累積子女教育金都是很好的投資工具。

本次元大人壽再度攜手深耕台灣逾30年、基金操作績效有目共睹的元大投信，推出的全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」，該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF，分散市場與資產配置，多元評分指標掌握趨勢產業標的，風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力，還有機會月月享有資產撥回。無論是原來就持有台幣計價的「元元致富」系列投資型保險商品，或是新投保美元計價的「元元致富」系列投資型保險商品，皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」。

元大人壽表示，「元大的」投資型保單擁有三大有感特色，一是保障有感，投資與保障兼具，提供壽險及年金險2種選擇，無論是社會新鮮人、事業上升期的青年族群，或準備退休的壯世代，皆能同時滿足資產累積與保障需求；二是布局有感，元大人壽專業團隊嚴選多檔共同基金標的可供選擇，讓客戶更能掌握投資彈性；三是投資有感，委託實戰經驗豐富的元大投信代操團隊，用精準穩健的眼光篩選資產、靈活調整投資部位。

元大人壽提醒民眾，投資型保險商品通常都有壽險與年金險可供選擇，各有其特色及適用情境，應依自己的需求選擇。壽險商品在參與市場投資的同時，兼顧身故保障功能，可運用於身故金保全、預留稅源及指定受益人。年金保險則適合手邊有餘裕資金、想參與投資市場的族群，以及想創造退休後被動收入的屆退族。

「元大的」投資型保單不僅可發揮保險保障、轉嫁風險的功能，同時還能掌握全球投資趨勢，讓多元布局、分散投資、保險保障一次滿足，絕對是資產配置、保險規劃中重要的一環。