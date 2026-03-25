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國票金改選 財長莊翠雲：按照實力原則、不會配合特定民股

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
財政部長莊翠雲今天赴立法院財委會進行業務報告，回應立委質詢近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，莊翠雲強調，公股事業投資會基於公司治理，國票金最後還是要回到公司治理，公股會在適當時間利用優勢採取作為。記者林俊良／攝影
財政部長莊翠雲今天赴立法院財委會進行業務報告，回應立委質詢近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，莊翠雲強調，公股事業投資會基於公司治理，國票金最後還是要回到公司治理，公股會在適當時間利用優勢採取作為。記者林俊良／攝影

財政部長莊翠雲今天赴立法院財委會進行業務報告，立委質詢針對近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，泛公股取得22%以上的股權，是否會爭取主導權。部長莊翠雲表示，將會按照「實力原則」處理，此外也強調「不會配合特定民股」。

國民黨立委賴士葆質詢表示，國票金將召開股東會改選，目前泛公股買到22%以上，違反民營化的潮流，民進黨立委郭國文也說，公股丟了60多億元取得國票金股權，是否「打算主導還是配合民股？」莊翠雲強調，公股事業投資會基於公司治理。莊翠雲表示國票金最後還是要回到公司治理，公股會在適當時間利用優勢採取作為。不過立委詢問是否會派任董總，莊翠雲表示尚未決定。

郭國文 賴士葆 民進黨

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