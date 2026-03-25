國票金經營權將變天 財長否認配合特定民股、按實力原則提名

國票金（2889）將在今年5月29日舉行股東常會改選董事，外界預料公股陣營將取代旺旺聯盟拿下多數席次。立法院25日財委會上，立委也關切國票金控經營權之爭，莊翠雲強調，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。

立法院財委會25日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理列席備詢，包括立委賴士葆、郭國文皆關切公股介入經營權後的經營規劃方針。

賴士葆指出，泛公股、台酒共花費了80~100億元，買到國票金22%以上的持股，計畫將在今年5月的改選中取得經營權，且還要增設副董事長，他指出，花了人民的納稅錢介入經營權，並且可能派駐董事長、總經理，如此違反了37年來民營化浪潮。

賴士葆質疑，金管會嚴格限制壽險業動用保戶資金介入經營權，甚至不得行使表決權，同理，財政部怎麼可以用納稅人的錢，取得民營企業經營權？另外，外界也質疑，是不是為了特定集團來護航？

立委郭國文也同樣點出，泛公股持有國票金股票從8%提高至22%，至少砸了60多億元，是否為了配合特定民股，若沒有要配合特定民股，是否意味著將由公股主導？

莊翠雲回應，沒有配合特定民股，泛公股轉投資相關事業是基於公司治理及相關規範，目前國票金董事會當中，第一銀、合庫銀皆有派一名董事及一位獨立董事，會請董事忠實執行業務及盡善良管理人義務，至於國票金5月底改選，公股後續將按照股權實力進行提名。

賴士葆追問，公股是不是會派任董事長及總經理？莊翠雲則表示，還沒有確定，因為5月才開股東會。

郭國文表示，國票金經營權應該朝公股主導方向，且回到公司治理。對此，莊翠雲則回應，當然要回到公司治理，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。