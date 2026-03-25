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股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角
美國總統川普再談中東戰火，強調美國正與伊朗進行談判，伊朗方面「希望達成協定」。國際油價漲勢暫止，布蘭特原油回跌至100美元之下；美元指數也緩步下滑。新台幣匯價今早盤中升破31.9元，最高匯價來到31.897元，勁升1.31角。
匯銀引述據媒體報導，美國有意停火一個月，並提出伊朗解除現有核能力、承諾不發展核武器、禁止進行鈾濃縮等和談方案。
此外，中國外長王毅與伊朗外長Araghchi通話，Araghchi表示荷姆茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」，中國將繼續積極勸和止戰。
匯銀表示，台股早盤一度大漲逾千點，早盤外資在匯市持續雙向操作。
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