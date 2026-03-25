股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角

打造亞資中心籌資平台，金管會活絡創新板，繼開放上市櫃企業可改列或轉板到創新板後，昨（24）日宣布再進一步鬆綁兩大募資規範，一、企業若因轉板或改列而做現金增資，可免申報募資必要性與閒置資金限制，二、申報生效時程縮短至七天，預計6月初上路，進一步降低企業轉板門檻。

2026-03-25 01:34