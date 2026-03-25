快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國總統川普再談中東戰火，強調美國正與伊朗進行談判，伊朗方面「希望達成協定」。國際油價漲勢暫止，布蘭特原油回跌至100美元之下；美元指數也緩步下滑。新台幣匯價今早盤中升破31.9元，最高匯價來到31.897元，勁升1.31角。

匯銀引述據媒體報導，美國有意停火一個月，並提出伊朗解除現有核能力、承諾不發展核武器、禁止進行鈾濃縮等和談方案。

此外，中國外長王毅與伊朗外長Araghchi通話，Araghchi表示荷姆茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」，中國將繼續積極勸和止戰。

匯銀表示，台股早盤一度大漲逾千點，早盤外資在匯市持續雙向操作。

匯價 匯銀 川普

延伸閱讀

美國傳外交斡旋結束伊戰 WTI油價應聲重挫近5%跌破88美元

伊朗外長通話王毅：荷莫茲海峽對所有人開放 但交戰國家除外

美伊傳本周會談 以伊仍互轟...國際油價續漲

台股主力跳車劇震926點 法人：行情尋求季線支撐後拚止跌轉彈

相關新聞

股匯雙響炮！新台幣升破31.9元 一度勁升1.31角

美國總統川普再談中東戰火，強調美國正與伊朗進行談判，伊朗方面「希望達成協定」。國際油價漲勢暫止，布蘭特原油回跌至100美元之下；美元指數也緩步下滑。新台幣匯價今早盤中升破31.9元，最高匯價來到31.897元，勁升1.31角。

國票金經營權將變天 財長否認配合特定民股、按實力原則提名

國票金（2889）將在今年5月29日舉行股東常會改選董事，外界預料公股陣營將取代旺旺聯盟拿下多數席次。立法院25日財委會上，立委也關切國票金控經營權之爭，莊翠雲強調，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理、穩健經營，不會配合特定民股。

國票金改選公股立場 莊翠雲：按照實力原則處理

財政部今日於財委會進行業務報告，針對近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，泛公股取得22%以上的股權，是否會爭取主導權。部長莊翠雲表示，將會按照「實力原則」處理。此外，她也強調，「不會配合特定民股」。

公股四投信合併年底有望達成？莊翠雲：時機成熟會跟外界說明

立法院財委會25日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理列席備詢，立委賴士葆在會中關切，目前泛公股四大投信的合併進度如何？包括第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）董事長皆回應，目前案子尚未送進董事會；莊翠雲則表示，將按照法定程序與法定作業進行，等到時間成熟會跟外界公開說明。

出口商拋匯 台幣止貶 以32.028元作收

新台幣匯價昨（24）日持續在「32」字頭整數關卡附近震盪，市場觀望氣氛濃厚，雖然外資匯出不手軟，不過，在出口商配合央行拋匯，終場新台幣以32.028元作收，終結連三貶，升值6.4分，總成交量18.945億美元，市場預估外資匯出金額約9至10億美元。

企業轉板募資 金管會大鬆綁

打造亞資中心籌資平台，金管會活絡創新板，繼開放上市櫃企業可改列或轉板到創新板後，昨（24）日宣布再進一步鬆綁兩大募資規範，一、企業若因轉板或改列而做現金增資，可免申報募資必要性與閒置資金限制，二、申報生效時程縮短至七天，預計6月初上路，進一步降低企業轉板門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。