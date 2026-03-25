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國票金改選公股立場 莊翠雲：按照實力原則處理
財政部今日於財委會進行業務報告，針對近日紛擾不斷的國票金控經營權問題，泛公股取得22%以上的股權，是否會爭取主導權。部長莊翠雲表示，將會按照「實力原則」處理。此外，她也強調，「不會配合特定民股」。
莊翠雲說，國票金最後還是要回到公司治理，公股會在適當時間利用優勢採取作為。不過，立委詢問是否會派任董總，莊翠雲指出，尚未決定。
國民黨立委賴士葆質詢表示，國票金5月將召開股東會改選，目前泛公股買到22%以上，違反民營化的潮流，民進黨立委郭國文也說，1%股權的成本大約是6億元，換句話說公股丟了60多億元取得國票金股權，「打算主導還是配合民股？」莊翠雲強調，不會配合特定民股，不過公股事業投資會基於公司治理。
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