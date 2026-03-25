公股四投信合併年底有望達成？莊翠雲：時機成熟會跟外界說明

立法院財委會25日邀集財政部長莊翠雲及國營事業董事長、總經理列席備詢，立委賴士葆在會中關切，目前泛公股四大投信的合併進度如何？包括第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）董事長皆回應，目前案子尚未送進董事會；莊翠雲則表示，將按照法定程序與法定作業進行，等到時間成熟會跟外界公開說明。

立委賴士葆詢問，目前泛公股四大投信合併是否由第一金主導？莊翠雲先是回應﹕「是的」，賴士葆再問，目前的合併進度如何？第一金董事長邱月琴表示，有關併購，由於第一金為上市公司，目前對於併購案會基於保護員工以及客戶權益、股東權益進行評估分析，目前還在進度中。

是否有時間表？邱月琴則回應，目前還沒有確切的時間點，還在進行中。兆豐金董事長董瑞斌也表示，兆豐金是上市公司，有關任何併購案件，若沒有送董事會的話皆無法評論，且到目前為止都還沒送進董事會。合庫金董事長林衍茂、華南金董事長陳芬蘭也表示，尚未送進來董事會。

賴士葆指出，媒體報導就是華南金在反對、掣肘，因而拖慢合併的進度。華南金董事長陳芬蘭連忙澄清，沒有，都配合第一金的進度執行。

莊翠雲則強調，公股投信四合一是按照規劃進程在進行，這四家皆是上市公司都會按照法律規定執行，賴士葆詢問，今年底是否可能完成合併？莊翠雲表示，會按照法定程序與法定作業來做，等到時間成熟會跟外界公開說明。

賴士葆也詢問，公股投信四合一合併後是否可操作主權基金？莊翠雲指出，主權基金目前仍還在規劃中，可能朝向專法方式進行。