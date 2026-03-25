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央行放寬第二戶購屋貸款成數 代銷業者：房市迎軟著陸

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中央銀行於2026年第一季理監事會決議放寬第二戶購屋貸款成數到6成，預期隨著中古市場逐步活絡，這股動能也為預售市場注入強心針，提升預售信心面。（圖:信義房屋提供）
中央銀行於2026年第一季理監事會決議放寬第二戶購屋貸款成數到6成，預期隨著中古市場逐步活絡，這股動能也為預售市場注入強心針，提升預售信心面。（圖:信義房屋提供）

受惠於全球AI需求持續爆發，中央銀行於2026年第一季理監事會議上調台灣經濟成長率至7.28%，並宣告目前房市正處在軟著陸的開頭，決議放寬第二戶購屋貸款成數到6成，顯示央行對於房市政策態度釋放緩和訊號，提振沉寂已久的房市信心。

自2024年9月第七波選擇性信用管制實施以來，銀行落實自主管理不動產貸款總量，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。受買氣疲軟及房貸緊縮等因素影響，全台待售存量顯著增加。央行為了回應民眾陳情的換屋需求，將第二戶購屋貸款調升為6成，有助於減少自住或換屋的阻力。

儘管房市政策適度鬆綁，但央行對於資金流向的監控並未全面放手。截至今年2月底，不動產貸款集中度已降至35.96%，銀行信用資源過度流向不動產部門的情勢已見改善。然而，央行將繼續執行專案金檢，各大行庫仍須自主管理貸款水位，意味著整體放款尚未達到央行的理想目標，尚不會全面解除管制。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，透過適度放寬部分信用管制，讓剛性需求更容易取得房貸並安心進場，中古市場直接受益，適度調適成屋市場的既有賣壓，緩解短期房市壓力，進而帶動房市交易流動，維持穩定的剛性交易量能，也呼應不動產業界長久以來的期盼，為房地產提供生存空間。

預期隨著中古市場逐步活絡，這股動能也為預售市場注入強心針，提升預售信心面。加上台灣經濟前景佳且成長動能強勁，股市帶動的財富效應外溢，在豐沛的市場熱錢與不動產抗通膨、保值特性的雙重催化下，順利出售舊屋取得資金的換屋族，以及尋求資金避風港的中高資產買方將更有底氣轉向具備地段優勢、產品競爭力與未來價值性的預售建案，為長線房市發展提供穩健支撐。

房市 預期心理 央行

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