康和證券董座鄭大宇 親赴1919食物銀行關懷戶送暖

康和證券董事長鄭大宇有感於低收入戶弱勢族群實際生活的困苦與艱難，日前專程親赴中華基督教救助協會舊莊服務中心，並與復生教會服事同仁一起訪視南港區關懷戶，並親送食物包中的白米、麥片、麵條、醬油、粉絲、罐頭、食用油、其它乾貨等日常物資，滿足關懷戶日常溫飽之所需。

鄭大宇表示，「在首善之區台北市仍有許多低收弱勢族群，平日生活相當辛苦，居住空間狹隘，真的需要大家一起來多關心。」這位關懷戶是一位高齡阿嬤，平日生活在狹小的貨櫃屋中，阿嬤一看到大家來就掉下眼淚，頻頻感謝大家關心訪視。鄭大宇握住阿嬤的手並致贈紅包，也與同行中華基督教救助協會理事長夏忠堅牧師一起為阿嬤禱告，祈求阿嬤平安健康喜樂。

根據衛福部截至去年底止統計，全台灣低收入戶約14萬戶，其中台北市低收入戶達約2萬戶為全台之冠；而以低收入人數統計，全台灣低收入人數有25.6萬人，首善之區的台北市也高達37,934人為全台第二，僅次於台中市。

康和證券這次也響應捐款救助協會之「暖廚家味」公益課程活動，捐款款項將全數捐給救助協會之1919食物銀行，並由協會上千位志工親手親送認捐的食物包給弱勢急難家庭，截至3/19止，暖廚家味已認捐10,083份食物包。另康和證券與董事長鄭大宇個人分別捐款各50萬元予「1919單車環台車隊」公益勸募，且康和勇士車隊已連續第8年參加單車環台車隊，以實際行動力支持公益。

康和證券善盡公益與企業社會責任一向不遺餘力，去年丹娜絲颱風重創中南部，立即捐款80萬元協助災害重建；且已連續五年舉辦「公益週」活動，全台分公司準備物資贈予在地的兒少之家、育幼院及長照中心；並定期捐助台南普門仁愛之家，協助老人安養照護；也支持基層棒球發展，捐款稻江商職青棒隊，期能培育更多台灣之光，讓國球根基更加穩固與茁壯。