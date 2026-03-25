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009819鎖定算力與電力兩主題4月7日開募 中信投信打造 AI 投資艦隊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國數據中心電力需求年成長率。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1
美國數據中心電力需求年成長率。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1

生成式AI熱潮蔓延，但隨著各式嶄新應用推陳出新，科技巨頭也發現AI相關基礎建設「跟不上」的事實，開始大力投資。這也意味著，AI投資將從上半場的先進晶片競逐，轉向下半場的AI基礎建設拚場，而AI新基建的主架構完全離不開算力及電力。中國信託投信瞄準此趨勢，推出中信美國數據中心及電力ETF（009819），將於4月7日至10日展開募集，搭配中信既有的半導體ETF與電池儲能ETF，組成全方位AI投資艦隊，為投資人領航AI爆發商機。

009819經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下，數據中心處於供不應求狀態。

「能算、能記」還不夠，還得「能傳」。陳雯卿指出，近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到AI幻覺，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使得搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。雖然AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。

此外，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。特斯拉執行長馬斯克也曾預言，繼晶片短缺後，市場將面臨變壓器與電力的短缺。

陳雯卿指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。根據摩根大通（JP Morgan）預測，未來5年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來5年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

中國信託投信指出，009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom），還囊括全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、美國最大核電廠營運商星座能源（Constellation Energy），以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等潛力群星。

中國信託投信表示，隨著009819的推出，搭配現有的半導體系列ETF- 中信關鍵半導體（00891）、中信日本半導體（00954）、中信上游半導體（00941）及中信電池及儲能（00902），中信投信已組成陣容最強大的AI投資艦隊，協助投資人從晶片運算、能源儲存到基建電力，全方位領航AI投資先機。

五大雲端服務商年度資本支出成長率。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1
五大雲端服務商年度資本支出成長率。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1

009819小檔案。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1
009819小檔案。資料來源：BOA、Deloitte、SemiAnalysis，中國信託投信整理，2025/1

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