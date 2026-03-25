永豐金證券「親子帳戶」看得見股票 陪孩子長大

4月兒童節即將到來，數據發現，「幫小孩買股潮」台灣未成年開戶需求正在持續增加。永豐金證券建議，家長透過專屬的「親子帳戶」長期規劃投資股票，親子買股不但看得見，還能引導孩子養成正確投資觀，以時間複利陪伴累積人生第一桶金。

永豐金證券指出，以每月固定投資3,000元至0050為例，子女在2025年滿20歲，可享有長期複利389萬元。台股近年大好，台灣小股民人數增。集保結算所統計，19歲以下開戶數在今年2月，月增人數達2.48萬，在各年齡層中新增人數僅次20至30歲投資人。永豐金證券數據揭露，年輕小股民，交易相對偏好「長期持有」的金融股與電信股等，是典型的「防禦型投資人」，投資風格踏實穩健，「有電有金」的理財性格，讓第一桶金的輪廓悄然成形。

永豐金證券提醒父母可以提早幫孩子開立證券帳戶。以永豐金證券的「親子帳戶」功能為例，不用再記憶多組密碼與頻繁登出，父母用自己的帳號登入下單平台，就能隨時切換自己與子女的帳號、查看雙方持倉狀況，讓每一筆投資款、零用錢與紅包，都能化為親子之間看得見的理財陪伴。未成年子女在法律上也有明確「股東身分」，能獨立享有配息權利與多一個股票抽籤席位，以及領取股東會紀念品。