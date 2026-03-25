出口商拋匯 台幣止貶 以32.028元作收

新台幣匯價昨（24）日持續在「32」字頭整數關卡附近震盪，市場觀望氣氛濃厚，雖然外資匯出不手軟，不過，在出口商配合央行拋匯，終場新台幣以32.028元作收，終結連三貶，升值6.4分，總成交量18.945億美元，市場預估外資匯出金額約9至10億美元。

匯銀人士指出，雖然外資昨日仍偏向匯出資金，但操作策略已由先前明顯的單邊「抓匯」，轉為較具彈性的雙向操作，使匯市波動趨於收斂。

昨日出口商「被通知」拋匯，扮演匯市重要提供流動性的角色。匯銀指出，央行會依市場狀況，通知特定出口商在指定期間加大拋匯量；若出口商接獲通知卻未配合執行，未來可能面臨分批限制，導致單日可賣匯額度縮減。因此，多數出口商在接獲通知時，通常會選擇順勢拋匯，以把握釋出額度與價格機會，進一步調節短期匯市供需結構。

從資金面觀察，外資動向仍是左右匯價主因之一。統計顯示，外資昨日賣超台股達122億元，累計本月賣超金額已攀升至8,166億元。匯銀指出，外資目前在匯市呈現雙向操作模式，整體資金流動較為平衡，但趨勢仍略偏匯出。