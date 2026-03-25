債券評價回升 守住基本盤

2025年全球股市大漲，13家金控年底金融資產評價損失（列其他權益減項）收斂到532.6億元，近六成失土回補，但富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及永豐金（2890）仍有評價損失較去年擴大，其中三家為壽險型金控，對股利發放形成壓力。不過，業者指出，可以藉由債券評價回升「守住配息」。

業者指出，主因是多數已實現處分獲利，帳上剩餘部位多為未實現評價損失，使整體數字短期擴大。

依規定，若2025年底金融資產評價損失高於2024年底，金控須就「增加部分」從獲利提列等額特別盈餘公積，將直接壓縮可分配盈餘，對股利發放形成壓力。

依各金控2025年財報，富邦金評價損失年增278億元，國泰金年增167億元，中信金與永豐金也同步增加。

不過，壽險型金控仍有「緩衝墊」。過去2022至2023年間，子壽險辦理AC債券重分類後，隨2025年美國降息、美債價格回升，相關部位出現評價利益，可用以抵銷當年度金融資產損失增加數。以國泰金為例，先前重分類後的債券部位評價回升約335億元，已完全抵銷當年度金融資產損失增加的167億元，因此當年度免再提列特別盈餘公積，但不會增加可分配盈餘。

換言之，當初列AC帳上的債券評價回升只能「守住配息」，而無法進一步推升股利水準。同樣情況也可能出現在富邦金與中信金，若子壽險重分類後債券評價持續回升，將有助抵銷損失、穩定配息政策。