公股銀積極評估綠能融資

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

金融機構參與海能風電再融資聯貸案，尤其配合政府大力推展綠電，公股銀行也積極評估再生能源融資案件，公股銀行表示，儘管離岸風電、太陽光電發展日趨成熟，但評估綠能融資案主要還是回歸個案檢視。

公股銀表示，在評估上有三要件，例如開發商或供應商其背後的股東結構、是否具備相關融資保證機制等，以及配合政府能源轉型的政策方向。

一名公股行庫主管指出，評估綠電融資案件重點仍在於，包括檢視開發商或供應商及其背後的股東結構，是否具備相關的專業經驗及良好的企業信用及經營績效，以及是否具備日後完工經營的能力；另外，也會檢視是否具備相關融資保證機制，可降低銀行承作風險。除此之外，考量政府支持綠電產業發展，公股在肩負政策性任務之際也會盡量配合政策方向。

行庫主管認為，就產業發展的成熟性來看，隨著離岸風電、太陽光電愈趨成熟，進入市場門檻相對高，加上在政府的政策推動之下，吸引國內外大型企業投入，也厚實風電、太陽光電產業的實力，因此銀行也會相對願意給予金援。

公股銀行指出，不論離岸風電、太陽光電或其他再生能源，專案本身若具備穩定現金流，完善風險分攤機制並符合法規要求，皆有助台灣綠電市場朝向更成熟、更市場化的商業模式發展。

公股行庫 綠電 太陽光電

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