海能風電獲589億元聯貸 國內外27家金融機構力挺

海能風電（Formosa 2）近期完成再融資協議，約新台幣589億元專案融資聯貸案獲得台灣17家本土金融機構響應，其中八家為公股行庫、九家為民營銀行，另外，還有十家外資銀行共計27家金融機構參與，創下台灣首件離岸風電再融資聯貸案。

據了解，本案共同主辦銀行（MLAB）共有16家，並與一般離岸風電聯貸案相同設有各項額度、擔保品及帳戶等管理銀行。其中，兆豐銀行也擔任共同主辦銀行之一，以實際行動支持政府離岸風電政策。

海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源（SRE Group）持股51%、捷碧能源（JERA Nex bp）持股49%。風場總裝置容量為376MW（百萬瓦），於2023年1月完成47支風機安裝，同年3月完成全數風機併聯，並於2023年9月8日正式取得商業運轉許可，為台灣離岸風電第二階段首座商轉的風場。自完工商轉以來發電效率穩定，每年預計可供應約38萬戶家庭用電。

本次融資聯貸案共有17家本土金融機構、十家外資銀行共同參與，其中在本土金融機構部分，有八家為公股行庫分別是兆豐銀行、合庫銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台灣企銀；另外九家民營銀行則有中信銀行、永豐銀行、玉山銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、安泰銀行、凱基銀行、新光銀行。

兆豐銀行指出，過去在離岸風電專案融資均以建置風場為主，需面臨興建期間工程等風險，海能風場為台灣第二階段首座商轉的風場，相較於其他風場已具有二年以上的營運實績，且實際發電狀況優於原先預期；本次再融資獲銀行團熱烈參與，除了反映對綠能產業長期發展的信心外，也代表銀行願意透過聯貸分散風險、共享專業，支持台灣能源轉型與離岸風電產業邁入成熟階段的重要里程碑。

第一銀行也說明四個承貸理由，包括第一，海能風場已商轉，有發電實績可檢視；第二，海能風場已與台電簽署20年購售電合約；第三，出口信貸保證機構（ECA）提供融資保證；第四則是符合政府能源轉型政策方向。第一銀行表示，未來將透過持續評估及參與再生能源融資案件，協助企業邁向2050淨零排放。