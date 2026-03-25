元月雙貸族人數達41.7萬人 再創新高

據聯徵中心最新資料顯示，今年1月國人雙貸族（信貸加房貸）數量41.7萬人再創新高；觀察近年雙貸族變化，從2023年AI浪潮發酵以來，三年以來雙貸族增加6.5萬人，專家推估，部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年台灣投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，包括房貸的增貸族，也有股票族、債券族透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多，而年輕人可能透過信貸方式借款投資的。

曾敬德指出，這些透過信貸借款投資的年輕人，通常多是收入穩定或在大型企業上班族，多能跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢、背債買金融資產，不見得只有痛苦而已，尤其這波AI浪潮下，雙貸族數量明顯快速增加。統計顯示，今年1月雙貸族數量寫下新高的41.7萬人，平均房貸金額638萬元，平均信貸薪額118.9萬元；觀察近三年雙貸族數量，2023年雙貸族人數年增1.2萬人，2024年增加2.8萬人，2025年再增加2.5萬人，總計三年增加6.5萬人，數量增加趨勢似乎與金融市場一致。

曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，不過後來管制愈來愈嚴格，再加上AI浪潮啟動以來，年輕人操作愈來愈靈活，透過跟銀行借款，先是買債套利，後面ETF又以驚人速度吸金，投資人難免會開些槓桿操作。