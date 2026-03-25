台壽董座：穩定幣將成趨勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣數位資產暨開放科技協會理事長、台壽董事長許舒博昨（24）日於「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇開場時指出，國際貿易最大挑戰之一在於貨幣交換與計價問題，美伊戰爭背後貨幣霸權角力，顯示全球需要建立值得信賴的新工具，而穩定幣或可成為未來趨勢。

台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨則指出，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重塑價值交換方式。許舒博舉例，美伊衝突看似是核武問題，但也有另一種看法認為實則與原油計價貨幣是用美元或人民幣有關，未來局勢難以判斷，可確定的是全球國際貿易仍須找到各方都信任的工具。

許舒博說，雖然美元是國際強勢貨幣，但它的波動仍然不小，過去的保險業，當美元貶值一毛錢，帳面上可能動輒損失八、九億元，大型保險公司甚至可能高達20億元損失。因此穩定幣能否成為未來趨勢、避免匯率波動所造成的影響，以及各國政府是否承認這樣的貨幣形式，都是值得探討的問題。

談及穩定幣的優勢，林之晨提到，穩定幣結合鏈上金融，可形成一個24小時運作、且較少依賴人為維運的體系，截至目前已運行十多年並未出現重大問題，正在重新定義人類價值交換的方式。

林之晨 美伊衝突 董事長

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