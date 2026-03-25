六外國機構徵詢來台發債

為延續推動亞洲創新籌資平台計劃，金管會放寬外國機構來台發債的資格，目前已有五、六家機構來徵詢，最快上半年有機會看到首檔發行案件。

金管會修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，金管會證期局副局長黃仲豪昨（24）日指出，法規針對外國機構來台發行債券的資格進行二大放寬，擴增外國金融機構的分支機構，以及外國公司為募資或資金管理設立的特殊目的子公司（SPV）。

黃仲豪指出，法規主要有二大放寬，一是針對外國金融機構的分支機構，原先以控股公司掛牌，放寬後規定，若該外國金融機構或其母公司在經核定的海外證券市場掛牌滿三年，且由該外國金融機構提供全額擔保，其分支機構就可以來台發行債券，若符合上述條件，便可來台發債。

其次是外國公司為籌資或資金管理所設立的特殊目的子公司（SPV），黃仲豪說，過去有些公司本身雖然已掛牌，但SPV因沒有實質營運，原本不被允許來台發債。

此次參考業界建議，子公司與母公司分屬不同個體，應將擔保範圍原本涵蓋「發債行為及債務」，改為僅擔保債務，不包含發債行為（即發債後衍生的其他交易或糾紛），因此若該SPV由其母公司提供全額擔保，且母公司在海外證券市場掛牌滿三年，可開放其來台發行債券。黃仲豪表示，截至目前已有五、六家機構前來徵詢。