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總統：打造「亞洲那斯達克」

經濟日報／ 記者歐芯萌廖珮君／台北報導

賴清德總統昨（24）日表示，政府將加速三大重點工作，包括打造「亞洲創新籌資平台」、持續金融開放與加強國際接軌，及投資未來產業確保下一世代的競爭優勢，讓台灣成最有活力與競爭力金融樞紐。

金管會副主委陳彥良則拋出「亞洲資產管理中心」藍圖，主張以金融創新承接台灣超額儲蓄，打造半導體之外的第二座護國神山，盼可帶動200萬至300萬人就業，推動台灣邁向金融樞紐。

賴總統表示，政府會繼續努力，讓所有具潛力的獨角獸留在台灣，也讓資本市場繼續成為創新最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

賴總統表示加強三項重點工作。一、積極打造亞洲創新籌資平台計畫，透過更多資金挹注，帶動企業營運與創新，讓資本市場規模擴大。二、持續金融開放，加強與國際接軌。三、是投資未來，政府推動五大信賴產業、啟動AI新十大建設、生醫及國防等，打造護國群山。

護國神山 金管會 資本市場

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