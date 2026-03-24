台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

為衡量亞洲民眾理財方式，以及未來的財務準備程度，保誠集團發布最新調查。此項研究為保誠的首個「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）奠定基礎。指數從四個面向進行評估，包括當前財務安全感、未來財務安全感、當前財務自由度及未來財務自由度，並綜合受訪者的態度、行為和預期，彙整為一項總體評分，以反映整體財務健康水準。這份涵蓋亞太八大市場、樣本數逾7,000人的研究指出，台灣整體評分為57.8分，得分落在亞太市場中後段，台灣受訪者展現出一種獨特的「防禦性幸福」特徵，儘管在價值觀上高度追求個人快樂，但在實際的財務行動與風險承擔上，卻顯現出極為謹慎且觀望的態度，展現了在追求生活品質的同時，正普遍面臨理財知識自信不足與未來規劃被動的挑戰。

2026-03-24 18:14