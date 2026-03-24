快訊

獨／中油「最貪執行長」剪斷腳鐐潛逃、落網過程曝光

「好到難以置信」黃仁勳分析台積電成功3因素 曝婉拒擔任執行長原因

「豆腐媽媽」替身墜樓賣命酬勞曝光！未婚妻痛揭畫面泣訴：二度傷害

台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

地緣政治不確定性升溫，加上美國私募信貸問題，導致市場風險偏好下降，美股近期震盪盤弱，台股陷入月線及季線間整理。群益投顧建議，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則，因應系統性風險。

群益投顧指出，當股市急跌時，恐慌性賣壓是相對理想的進場時點；反之，若出現快速反彈則應適度提高出場紀律，此階段操作節奏速度以短周期資金運作為主。

技術面方面，群益投顧提醒要注意多頭時期各天期均線支撐強度，並持續觀察國際市場變數與資金流向，以調整後續操作節奏。

籌碼面穩定性成為選股重要依據，群益投顧表示，可優先關注成交量相對溫和，但具備投信持續買盤支撐，且股價能維持區間穩定的個股。主因在於此類標的通常具備內資防守力道，在市場震盪期間相對抗跌，並於反彈階段具備較佳延續性。

整體而言，2026年可能是多空易位的一年，市場處於震盪交錯階段，操作重點不是預測戰爭結果或點數絕對位置，而是掌握節奏與控制風險。群益投顧認為，市場資金豐沛，即使美伊戰事曠日廢時，甚至重創全球經濟與企業獲利，但根據新冠疫情、俄烏戰爭對等關稅等經驗，投資機會是留給有準備（資金）的人。

對等關稅 俄烏戰爭 全球經濟

延伸閱讀

中東戰事難料 群益投顧看台股下季指數區間30,000至35,000點

法人看台股樂觀轉中性 關注油價利率和私募信貸3變數

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

選股為先 利率持平下的震盪市況中找機會

相關新聞

台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

地緣政治不確定性升溫，加上美國私募信貸問題，導致市場風險偏好下降，美股近期震盪盤弱，台股陷入月線及季線間整理。群益投顧建議，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則，因應系統性風險。

金管會放寬外國機構來台發債資格 吸引五、六家機構徵詢

為延續推動亞洲創新籌資平台計劃，金管會修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，金管會證期局副局長黃仲豪指出，法規針對外國機構來台發行債券的資格進行二大放寬，擴增外國金融機構之分支機構，以及外國公司為募資或資金管理設立的特殊目的子公司（SPV）等適用業者，截至目前已有五、六家機構來徵詢，最快上半年有機會看到首檔發行案件。

不只半導體！亞資中心戰略 金管會拚金融帶動200萬人就業

金管會副主委陳彥良拋出「亞洲資產管理中心」藍圖，以金融創新承接台灣超額儲蓄，打造半導體之外的第二座護國神山，可望吸納200萬到300萬人就業，為年輕世代創造未來，推動台灣邁向金融樞紐。

許舒博：美伊衝突背後是貨幣角力、穩定幣或成新趨勢

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦主題為「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」的論壇，聚焦探討數位貨幣在國際貿易中的角色與未來發展方向。協會理事長許舒博進行開場指出，國際貿易最大挑戰之一在於貨幣交換與計價問題，以近期美伊緊張局勢為例，表面上是核武議題，實則涉及原油結算貨幣霸權（美元和人民幣）的角力，全球迫切需要建立新型、可被信任的結算工具。

台灣財務健康指數57.8分居亞太中後段 未來規劃偏被動挑戰

為衡量亞洲民眾理財方式，以及未來的財務準備程度，保誠集團發布最新調查。此項研究為保誠的首個「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）奠定基礎。指數從四個面向進行評估，包括當前財務安全感、未來財務安全感、當前財務自由度及未來財務自由度，並綜合受訪者的態度、行為和預期，彙整為一項總體評分，以反映整體財務健康水準。這份涵蓋亞太八大市場、樣本數逾7,000人的研究指出，台灣整體評分為57.8分，得分落在亞太市場中後段，台灣受訪者展現出一種獨特的「防禦性幸福」特徵，儘管在價值觀上高度追求個人快樂，但在實際的財務行動與風險承擔上，卻顯現出極為謹慎且觀望的態度，展現了在追求生活品質的同時，正普遍面臨理財知識自信不足與未來規劃被動的挑戰。

玉山銀行推出「信託線上簽約」 普惠金融與數位服務再升級

為落實普惠金融，玉山銀行推出「信託線上簽約」服務，將原需臨櫃辦理的信託流程全面數位化。透過安全且直覺的線上平台，顧客可不受時間與地點限制，最快僅需數分鐘即可完成申辦程序，大幅提升服務效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。