金管會放寬外國機構來台發債資格 吸引五、六家機構徵詢

為延續推動亞洲創新籌資平台計劃，金管會修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，金管會證期局副局長黃仲豪指出，法規針對外國機構來台發行債券的資格進行二大放寬，擴增外國金融機構之分支機構，以及外國公司為募資或資金管理設立的特殊目的子公司（SPV）等適用業者，截至目前已有五、六家機構來徵詢，最快上半年有機會看到首檔發行案件。

黃仲豪指出，法規主要有二大放寬，一是針對外國金融機構的分支機構，原先以控股公司掛牌，放寬後規定，若該外國金融機構或其母公司在經核定的海外證券市場掛牌滿三年，且由該外國金融機構提供全額擔保，其分支機構就可以來台發行債券，若符合上述條件，便可來台發債。

其次是外國公司為籌資或資金管理所設立的特殊目的子公司（SPV），黃仲豪說，過去有些公司本身雖然已掛牌，但SPV因沒有實質營運，原本不被允許來台發債。此次參考業界建議，子公司與母公司分屬不同個體，應將擔保範圍原本涵蓋「發債行為及債務」，改為僅擔保債務，不包含發債行為（即發債後衍生的其他交易或糾紛），因此若該SPV由其母公司提供全額擔保，且母公司在海外證券市場掛牌滿三年，可開放其來台發行債券。

黃仲豪表示，截至目前已有五、六家機構前來徵詢，其中三家為外銀在台分、子行，另一半是為在台設點的外國機構，最快上半年有機會見到首檔債券發行；至於發債條件，並未設置發行額度限制，無論新台幣或外幣均可發行，若為外幣發行則屬國際債。

根據證期局統計，截至今年2月底，國際債累計發行金額約為3,619億美元，發行幣別以美元為主，占比約93%，累計發行人約191家，分別來自33個國家。若以年度來看，2024年底國際債累計發行量為126檔，發行金額約101.69億美元；2025年底累計發行量為185檔，累計發行金額約105.79億美元。