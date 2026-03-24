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不只半導體！亞資中心戰略 金管會拚金融帶動200萬人就業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／本報資料照片 戴瑞瑤
金管會。 圖／本報資料照片 戴瑞瑤

金管會副主委陳彥良拋出「亞洲資產管理中心」藍圖，以金融創新承接台灣超額儲蓄，打造半導體之外的第二座護國神山，可望吸納200萬到300萬人就業，為年輕世代創造未來，推動台灣邁向金融樞紐。

陳彥良24日出席「2026台灣資本市場論壇」時，針對「建構台灣金融轉型的多元布局」進行專題演講。

他指出，當前全球正從多邊體系走向雙邊競合，供應鏈由長鏈轉為短鏈，各國更重視民主陣營與國家韌性。

台灣雖難打「群體戰」，但在經貿與金融上擅長一對一合作，反而具備切入優勢，關鍵在於如何把「韌性」轉化為金融發展的槓桿。

在此背景下，金融角色也從單純資金中介，轉向支撐產業戰略的核心引擎。

陳彥良強調，台灣應以半導體為核心，串聯AI、能源、國防與無人機等產業，透過金融體系提供資金與信任，推動整體產業升級，並以「大膽、狂野」思維翻轉金融定位。

他進一步指出，台灣已具備發展資產管理中心的條件，包括台股指數突破3萬點、市值達115兆元、人均GDP持續提升，加上高儲蓄帶來的龐大民間資金，形成「藏富於民」的結構優勢。

但他也提醒，股市上漲不應視為政績，其本質在於協助企業籌資、創造GDP與就業，金融需回歸實體經濟。

相較新加坡與香港以金融為主體，台灣最大差異在於擁有完整產業基礎。

未來策略應是引導資金從存款與股市，進一步投入產業與對外投資，同時吸引國際資金流入，形成「內外循環」的資本動能。

在政策工具上，金管會已推動多項措施，包括放寬創新板的合格投資人制度、開放零股交易、發展TISA與財富管理，並以ETF市場為亮點，目前台灣ETF規模居亞洲前三，投資人數達1,500萬人次，成為資本市場穩定的重要基石。

展望未來，陳彥良強調，台灣金融發展須走向「虛實並進」，一方面強化資本市場與金融創新，另一方面落實普惠金融，讓全民共享資本市場成長成果。同時加強國際鏈結，提升資金、資產與流動性。

他最後指出，半導體產業約30萬就業人口，但金融業具備擴張潛力，若亞洲資產管理中心成形，可望吸納200萬至300萬就業，為年輕世代創造未來，讓台灣從科技島進一步邁向亞洲金融樞紐。

護國神山 資本市場 年輕世代

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