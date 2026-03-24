中東局勢反覆 新台幣震盪翻揚收32.028元

中東戰事一度傳出和緩訊號，市場受到鼓舞，儘管台股開高走低，尾盤收跌，新台幣兌美元在出口商拋匯助攻之下，暫時擺脫貶值頹勢，今天收盤收32.028元，升值6.4分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至18.945億美元。

美國總統川普表示，與伊朗有良好談話，將暫緩原定對伊朗能源基礎設施的攻擊，市場對中東衝突的擔憂略有緩解，美元指數回落，美股4大指數勁揚。

台股今天早盤受中東衝突暫緩激勵，反彈至33361.46點、大漲638點，但解套賣壓出籠，大盤失守33000點，加權指數尾盤翻黑收32612.24點，下跌110.26點。

新台幣兌美元今天以32.04元開盤，在消息面激勵下，升破32元大關，最高觸及31.995元，隨後轉為盤整格局，最低32.10元。

外匯交易員指出，川普稱美伊有良好對話，大大提振市場情緒，儘管伊朗隨後否認與美談話，樂觀氛圍略為消退，但外資匯出量能不如先前瘋狂，出口商也因季底作帳需求，陸續進場拋匯，匯價獲得支撐，不再是一路走貶。

3月以來，受到中東戰事衝擊，外資狂砍台股，規模頻頻改寫歷史紀錄；昨天賣超台股新台幣839億元，是歷史第11大賣超規模。

雖然外資今天繼續提款台股，賣超規模縮減至121.87億元，外匯交易員指出，外資賣超、匯市波動幅度都明顯收斂，顯見利空有鈍化跡象，雖然避險情緒仍在、熱錢續出走，短線貶值壓力仍在，但若沒有更多負面訊號出現，新台幣跌勢應可稍踩煞車，從重挫轉為偏弱盤整格局。