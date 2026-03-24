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許舒博：美伊衝突背後是貨幣角力、穩定幣或成新趨勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦主題為「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」的論壇，聚焦探討數位貨幣在國際貿易中的角色與未來發展方向。協會理事長許舒博進行開場指出，國際貿易最大挑戰之一在於貨幣交換與計價問題，以近期美伊緊張局勢為例，表面上是核武議題，實則涉及原油結算貨幣霸權（美元和人民幣）的角力，全球迫切需要建立新型、可被信任的結算工具。

許舒博認為，國際貿易最大的問題點之一就在於貨幣的交換，在整個貿易過程中，使用什麼貨幣來計價，是大家必須面對的問題。美國與伊朗的衝突看似是因為核武，但也有另一種觀點認為與原油計價貨幣有關，即美元與人民幣的角力，背後邏輯是伊朗與中國大陸一直在推動以人民幣計價。

許舒博說，美伊戰爭局勢如何發展目前難以判斷，唯一可以確定的是，各方都需要一種能信任的工具，而穩定幣是否為未來趨勢值得深思。以金融業來說，匯率微小的波動就會帶來很大的影響，例如過去在保險業，美元貶值一毛錢，對保險業者來說可能是帳面損失八、九億元，對大型保險公司甚至可能高達20億元，可見匯率變動影響之大。因此穩定幣是否能成為未來的趨勢、是否能取得全球的認同、是否能在未來的交換體系中降低匯率變動帶來的影響，以及各國政府是否會承認這樣的貨幣形式，都是需要持續探討的問題。

許舒博說，成立協會只是一個起始點，希望透過金融、科技、法律、學者專家等各界的參與，帶來更多觀點，未來盼能與政府形成共識，包括財政部、中央銀行、金管會等單位，都應該能夠進一步了解這些議題。

穩定幣 人民幣 金管會

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