證交所董事會通過三項修正案 助攻無紙化申報、吸引國際人才

臺灣證券交易所24日召開第22屆第11次董事會，會中通過多項法規修正案，範圍涵蓋外籍員工持股信託、財報無紙化申報、權證發行額度放寬等三項，以及生技新星漢康-KY（7827）的創新板上市案。

為配合主管機關推動之永續發展目標，證交所修正「營業細則」第二十六條。自115會計年度起，證券商公告申報財務報告及其附件（如董事會會議紀錄、檢查表等），將全面透過公開資訊觀測站進行電子傳輸，無需再辦理書面申報。此舉不僅落實減碳政策，更能降低企業行政成本，提升資訊傳遞與查閱的便利性 。

此外，為協助企業留任國際人才，證交所修正「營業細則」，規劃開放上市櫃集團之外籍員工亦得參與員工持股信託 。未來外籍員工將可比照本國員工，投資所屬集團之股票，藉此強化企業在全球市場的競爭力。

針對權證市場的發展，本次董事會通過修正「認購（售）權證上市審查準則」，包括：一、額度調升：以國內股票為標的之權證，其發行總額度上限由22％提高至25％，其中新增之3％額度與議約型權證共用。二、放寬審查限制：若標的證券被列為處置股票，限制發行的認定期間從申請日前三個月縮短為一個月。

另外，在上市審議方面，董事會正式通過漢康生技股份有限公司（HanchorBio Inc.）於創新板的第一上市申請案。該公司已公開發行普通股共計130,205,737 股，先前已獲上市審議委員會建議通過，24日董事會同意後，將正式陳報主管機關。