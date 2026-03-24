玉山銀行推出「信託線上簽約」 普惠金融與數位服務再升級

為落實普惠金融，玉山銀行推出「信託線上簽約」服務，將原需臨櫃辦理的信託流程全面數位化。透過安全且直覺的線上平台，顧客可不受時間與地點限制，最快僅需數分鐘即可完成申辦程序，大幅提升服務效率。

過去有安養信託需求的顧客，往往需親自到分行辦理，對行動不便者、照顧者或居住在偏遠地區的顧客較為不便。玉山銀行此次推出的「信託線上簽約」，以簡單、直覺的使用者介面與多重身分驗證機制，兼顧便利性與安全性，讓更多不同需求的族群能更輕鬆取得信託服務，實現金融服務的普及化與溫度化。

此外，玉山銀行同步推出多項數位化的信託服務，提供顧客在規劃、執行與查詢等各環節的線上平台：線上「信託需求評估量表」可協助顧客快速識別信託需求，了解適合的信託類型與配置建議；「單筆及定期定額存入信託財產」支援靈活的資金投入方式，協助顧客逐步累積退休金或指定用途資產；「信託服務網」查詢平台則提供即時信託資產明細查詢，透明掌握信託運作與收益狀況。

玉山銀行同時推出傳富系列信託產品，以「傳富發發」金錢信託為例，採用本金自益及孳息他益的彈性架構，兼顧信託本金控制權與受益人定期給付的需求，有助於提前累積未來所需資金，並作為資產靈活運用與稅務規劃的工具，提升資產傳承與退休準備的效率。