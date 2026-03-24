造亞洲創新籌資平臺 證交所攜台經院、資策會啟動前瞻產業專題合作

為推動「亞洲創新籌資平臺」，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）於今（2026）年3月24日正式啟動「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫。該計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。

證交所總經理李愛玲致詞時指出，臺灣創新板的設立初衷，是為了孕育具備關鍵核心技術、擁有創新能力或創新經營模式的「前瞻企業」，這不僅是滿足國內外創新企業需求的板塊，更是推動亞洲創新籌資平臺關鍵核心。隨著科技日新月異，許多極具成長潛力的前瞻產業對投資人而言較不熟悉，故期望透過這次合作，串聯資本市場與專業研究能量，有效增加創新板公司的資訊透明度，並提高投資人對新創及前瞻產業的了解。

台灣經濟研究院副院長周霞麗指出，儘管近年全球創投市場歷經資本寒冬，台灣新創投資卻逆勢成長，2024年投資規模突破新台幣千億元，創十年新高，顯示資金正集中於具潛力的新創企業。從領域分布觀察，硬體、健康與能源領域仍是核心，而永續循環領域也快速崛起為市場新焦點。在全球產業加速轉型的時代，新經濟代表效率革命與產業典範轉移，許多潛力無窮的新經濟企業正隱身於創新板中。期盼透過該計畫，協助投資人發掘臺灣未來新經濟的種子，讓這些企業在創新板茁壯，於臺灣永續經濟發展藍圖中開花結果。

MIC所長洪春暉指出，前瞻產業雖具備高成長性，但也伴隨著較高專業門檻，使投資大眾在掌握AI、半導體、智慧移動等領域的發展脈絡時，面臨挑戰。該計畫核心任務為定期發布產業深度洞察，減少技術語言的隔閡，協助市場辨識企業成長價值。MIC 將運用多年累積的智庫能量，協助投資人了解台灣企業在全球產業鏈的核心價值，並將專業研究報告轉化為投資決策的重要導航，期盼促成「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。

這次啟動儀式議程內容豐富，特別邀請台經院產經資料庫研究員曾俊洲，帶來「科技X生活：AI時代的全場景創新革命」專題演講，引領與會者探討未來新經濟產業樣貌；隨後由資策會MIC主任林柏齊針對「2026年十大重點科技趨勢」進行深度剖析，為未來的產業脈動帶來深刻啟發。

證交所表示，台經院產經資料庫及資策會產業情報所兩大專業智庫，每個月將針對前瞻產業發布計三至五篇的產業研究報告，並可於證交所創新板官網的「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」 (https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR 議合服務平台之IR專區 (https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。本月份的首波報告將聚焦於「電動機械（電動機製造）」、「數位雲端（資訊安全服務）」及「生技醫療（農業化學品）」三大產業，期盼專業投資機構及投資人能善加利用。

臺灣證券交易所將持續扮演資本市場的推手，透過前瞻產業研究報告計畫的推動，落實投資人保護與教育，並藉由專業、客觀的產業研究量能，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，穩步朝向打造亞洲創新籌資平臺，為臺灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。