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首創B2B2C模式 國泰人壽hub新型態辦公獲2026智慧城市創新應用獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽hub 新型態辦公服務獲「2026智慧城市創新應用獎」，由國泰人壽副總經理林佳穎（右）代表領獎。國泰人壽／提供
國泰人壽hub 新型態辦公服務獲「2026智慧城市創新應用獎」，由國泰人壽副總經理林佳穎（右）代表領獎。國泰人壽／提供

國泰人壽長期深耕不動產綠色轉型與智慧升級，繼2024年推出「hub 新型態辦公服務」後，hub旗艦大樓「國泰環宇大樓（Cathay Cosmos Building）」，於2025年底在民生敦北的商圈核心正式落成。憑藉成功克服跨系統整合障礙、租戶使用習慣轉換、綠電供應與營運成本顧慮等重重挑戰，國壽在台北市電腦公會舉辦之「2026智慧城市創新應用獎」中脫穎而出，勇奪智慧商業獎肯定。此獎項不僅象徵突破傳統「空間租賃」思維，更展現綠電、智慧管理與跨域通行技術的整合能力，樹立創新商務的不動產新典範。

國泰環宇大樓全面落實hub「綠色×科技×人性」的設計理念，從建築硬體到營運軟體全面落實商辦新世代標準；這座地上20層、地下4層規模的指標性建築，採用SS鋼骨結構工法，結合複層玻璃帷幕（Low-E），兼顧抗震安全性與隔熱節能，同時滿足結構安全與能源效率。在智慧科技領域，國泰環宇大樓導入高密度光纖布線，採「多電信接入」與「雙路進線」設計，確保企業對外網路擁有高可靠度；另透過智慧監測系統，實現照明、空調與電力配置的動態優化，亦將能源浪費降至最低。

國泰環宇大樓更進階提供近800坪hub space 靈活辦公室供企業靈活使用；不論是大型企業擴張備援或是中小企業快速進駐，多類型2-10人小型辦公室都能滿足需求。本棟大樓亦設置330坪的服務公共休憩空間，結合專屬健康飲食，搭配自然綠意的沉浸式環境，讓工作效率與身心平衡共生。國泰人壽副總經理林佳穎表示：「團隊在設計hub智慧化管理平台時，除了考量使用者與管理者的操作效率外，更希望打破 Smart home 與 Smart office 界線，讓工作、生活及空間能自然融合。」

國壽不動產目前已於雙北、桃園、台中、台南、高雄等六大都會區布局，提供智慧商辦租賃服務，客戶業態涵蓋外商企業、金融業、顧問業、新創公司等多元產業。國泰人壽副總經理郭文鎧表示：「國際及大型企業租戶的需求正持續演變。隨著 ESG 永續發展及數位轉型標準提升，企業對智慧管理與綠電使用的要求日益嚴格；同時，企業對員工工作環境的重視程度大幅提升，成為選擇辦公空間時的重要考量。」放眼未來，國壽將持續秉持創新精神，透過多樣化空間解決方案，建構「兼具專業深度與創新潛力」的永續辦公場景。

國壽 國泰人壽

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