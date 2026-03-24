今年1月雙貸族爆41.7萬人新高 專家：AI 浪潮、國人股海掏金

根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人雙貸族(信貸加房貸)數量41.7萬人再創新高。

觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

曾敬德表示，近年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，包括房貸的增貸族，也有股票族、債券族透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多，而年輕人可能透過信貸方式借款投資的。

曾敬德指出，這些透過信貸借款的年輕人，通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢、背債買金融資產，不見得只有痛苦而已，尤其這波AI浪潮下，發現雙貸族的數量快速增加。

不過，曾敬德提醒，國人開槓桿借款的同時，也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是一千點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。