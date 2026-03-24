快訊

柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今年1月雙貸族爆41.7萬人新高 專家：AI 浪潮、國人股海掏金

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人雙貸族(信貸加房貸)數量41.7萬人再創新高；觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年至今、三年以來雙貸族就增加6.5萬人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。信義房屋／提供
根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人雙貸族(信貸加房貸)數量41.7萬人再創新高；觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年至今、三年以來雙貸族就增加6.5萬人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。信義房屋／提供

根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人雙貸族(信貸加房貸)數量41.7萬人再創新高。

觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

曾敬德表示，近年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，包括房貸的增貸族，也有股票族、債券族透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多，而年輕人可能透過信貸方式借款投資的。

曾敬德指出，這些透過信貸借款的年輕人，通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢、背債買金融資產，不見得只有痛苦而已，尤其這波AI浪潮下，發現雙貸族的數量快速增加。

不過，曾敬德提醒，國人開槓桿借款的同時，也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是一千點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。

信義房屋 信貸 年輕人

延伸閱讀

新青安7月喊卡 截至1月已撥貸15萬戶、平均每戶貸款777萬元

外銀：私募信貸贖回壓力升溫　系統性風險仍受控

解決金融小白申貸痛點　銀行善用多元數據納信用評分

相關新聞

股海淘金！AI浪潮以來 雙貸族狂增6.5萬人

根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人信貸加房貸雙貸族達41.7萬人，再創新高，觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，推估原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

兆豐銀行高階主管行務會議 董瑞斌：擴大核心業務、續拚穩健成長

為凝聚全行向心力、強化經營動能，兆豐銀行24日於總行大樓舉行2026年全行經理人行務會議，以「聯行齊心拚 兆豐再躍進」為主題，由董瑞斌董事長、黃永貞總經理率總處主管、國內外經理人及董事等高階主管與會，就全年度經營策略及各業務布局與經營重點集思廣益、凝聚共識。

2月連假助攻 LINE Pay Money轉帳筆數增27%

受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay（7722）公布旗下LINE Pay Money（連加電子支付）2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數也成長20％。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶於生活中享受便利支付的同時，還可獲得點數回饋。

VASP公會更名 增設三大委員會強化反詐與合規

台灣虛擬資產產業邁向法制化新階段。中華民國虛擬通貨商業同業公會正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」（VASP公會），並設立三大專責委員會，從代幣審查、紀律管理到反詐與洗錢防制，全面升級產業治理架構，為即將推動的《虛擬資產服務法》奠定制度基礎。

臺銀行務會議聚焦團隊協作績效導向 今年七大策略方向曝光

臺灣銀行於20日、21日舉行2026年全行行務會議，董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉、總行高階主管、總分行及海外分支機構經理與工會理事長計二百餘人齊聚一堂，以「強健金融韌性 推升領航績效」為主軸擘劃未來策略。凌忠嫄指出，今年臺銀將朝助力中小企業成長、提升財管行銷動能、增進資金運用效益、推動數位化與AI應用、強化防詐打詐、活化資產價值、拓展海外業務等七大策略方向，積極提升營運績效，同時善用品牌優勢、政府優惠政策及總行激勵措施等，再創營運新高峰。

私募信貸能否安然度過這場「完美風暴」？渣打銀這樣說

近幾個月來，私募信貸領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，進而導致贖回請求增加。在此背景下，市場對於該風險是否會外溢到整體銀行業的擔憂也隨之升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。