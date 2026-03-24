股海淘金！AI浪潮以來 雙貸族狂增6.5萬人

根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人信貸加房貸雙貸族達41.7萬人，再創新高，觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，推估原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，包括房貸的增貸族，也有股票族、債券族透過質押多搬些錢，通常利率水準多在2%多。

其中年輕人透過信貸方式借款投資的，通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢背債買金融資產明顯增多，尤其這波AI浪潮下，發現雙貸族的數量快速增加。

統計顯示，今年1月雙貸族數量寫下新高的41.7萬人，平均房貸金額638萬元，平均信貸薪額118.9萬元。統計各年雙貸族變化，2023增加1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025雙貸族增加2.5萬人，趨勢上與金融市場走勢一致。

曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，後來管制越來越微嚴格，年輕人操作越來越靈活，先是債蛙買債套利，後面ETF以驚人的速度吸金，再來股市AI從半導體、散熱、記憶體到矽光子，一波接一波，投資人難免會開些槓桿操作。

他表示，開槓桿同時也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是一千點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。