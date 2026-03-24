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兆豐銀行高階主管行務會議 董瑞斌：擴大核心業務、續拚穩健成長

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行董事長董瑞斌勉勵經理人多關懷各產業需求，並持續鞏固核心業務競爭優勢，積極推動財富管理業務。兆豐銀行／提供
兆豐銀行董事長董瑞斌勉勵經理人多關懷各產業需求，並持續鞏固核心業務競爭優勢，積極推動財富管理業務。兆豐銀行／提供

為凝聚全行向心力、強化經營動能，兆豐銀行24日於總行大樓舉行2026年全行經理人行務會議，以「聯行齊心拚 兆豐再躍進」為主題，由董瑞斌董事長、黃永貞總經理率總處主管、國內外經理人及董事等高階主管與會，就全年度經營策略及各業務布局與經營重點集思廣益、凝聚共識。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，2025年在全體同仁齊心協力下，兆豐銀行整體營運表現穩健，獲利維持公股銀行領先地位。今年面對金融市場與經營環境快速變化，兆豐銀行將持續鞏固核心業務競爭優勢，積極推動財富管理與消金業務發展，同時順應金融科技趨勢，加速數位轉型，透過優化數位服務與作業流程，提升服務效率與客戶體驗。

董瑞斌強調，在追求績效成長之餘，兆豐銀行亦會持續落實公平待客、善盡社會責任，配合政府政策並積極投入防制詐騙與金融永續發展等工作，致力提供安全、便利且值得信賴的金融服務。

總經理黃永貞指出，今年本行持續著力於提升核心業務之市場地位，並同步優化業務與客戶結構；同時，透過激勵全員行銷，擴增全行收益。在推動業務成長的同時，亦兼顧風險控管，確保授信資產品質，並藉由深化數位科技應用與流程優化，全面提升營運效率。期勉全體同仁秉持團隊合作精神，落實各項經營方向，持續擦亮兆豐銀行的金字招牌。

鑑於地緣政治風險與市場波動升高，為協助經理人掌握整體經濟脈動與潛在經營挑戰，本次會議特別邀請台灣經濟研究院董事長吳中書博士，以「詭譎的2026經濟情勢」為題進行專題演講，解析全球政經環境與市場風險，協助管理團隊掌握整體經濟脈動並研判潛在挑戰。

會議中也由各業務督導副總經理說明今年度展業策略與管理重點，並公開表揚業務績效表現優異之分行，期勉各單位持續提升業務動能，並且秉持「聯行齊心拚 兆豐再躍進」的精神，積極推展業務，進一步提升市場地位，並精進數位轉型與永續金融布局，為客戶、股東及社會創造長期且具價值的正向影響，成為卓越且值得信賴的金融機構。

金融科技 董事長 董瑞斌

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