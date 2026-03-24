快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

2月連假助攻 LINE Pay Money轉帳筆數增27%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay（7722）公布旗下LINE Pay Money（連加電子支付）2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數也成長20％。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶於生活中享受便利支付的同時，還可獲得點數回饋。

團購商品、外送訂餐及親友聚餐是最常見需要分帳的消費場景，LINE Pay表示，用戶透過分攤付款與好友轉帳的功能，不僅有效簡化付款流程、加快結帳速度，還能輕鬆記帳，並解決找零或現金不足的問題。今年2月因春節等連假助攻，餐飲及零售消費表現佳，同步帶動LINE Pay Money轉帳亮眼表現，不僅單月轉帳人數和筆數都有2成以上成長，日均轉帳人數也增加17%，顯示轉帳功能已成為用戶高頻次使用的電支服務。

根據銀行局公布最新數據，LINE Pay Money在1月表現強勁，單月代收付金額48.19億元，僅次於街口支付、全支付；當月儲值97.17億元、小額匯兌70.63億元雙雙居冠；1月用戶單月成長76萬人，近期也突破300萬戶，在電支市場快速擴張。

餐飲 消費 街口支付

延伸閱讀

LINE GO 強化叫車調度能力 單一帳戶可管理最多5趟進行中行程

「LINE Premium」訂閱制啟動 分兩階段上線10項進階功能及優惠

LINE Premium訂閱制正式上線 10項專屬服務、每月165元你買單嗎？

LINE訂閱制上線推10項專屬福利　首月免費試用

相關新聞

股海淘金！AI浪潮以來 雙貸族狂增6.5萬人

根據聯徵中心最新資料顯示，今年一月國人信貸加房貸雙貸族達41.7萬人，再創新高，觀察近年雙貸族數量變化發現，2023年雙貸族年增1.2萬人，2024增加2.8萬人，2025也增加2.5萬人，從2023年AI浪潮發酵以來雙貸族就增加6.5萬人，推估原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。

兆豐銀行高階主管行務會議 董瑞斌：擴大核心業務、續拚穩健成長

為凝聚全行向心力、強化經營動能，兆豐銀行24日於總行大樓舉行2026年全行經理人行務會議，以「聯行齊心拚 兆豐再躍進」為主題，由董瑞斌董事長、黃永貞總經理率總處主管、國內外經理人及董事等高階主管與會，就全年度經營策略及各業務布局與經營重點集思廣益、凝聚共識。

2月連假助攻 LINE Pay Money轉帳筆數增27%

受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay（7722）公布旗下LINE Pay Money（連加電子支付）2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數也成長20％。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶於生活中享受便利支付的同時，還可獲得點數回饋。

VASP公會更名 增設三大委員會強化反詐與合規

台灣虛擬資產產業邁向法制化新階段。中華民國虛擬通貨商業同業公會正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」（VASP公會），並設立三大專責委員會，從代幣審查、紀律管理到反詐與洗錢防制，全面升級產業治理架構，為即將推動的《虛擬資產服務法》奠定制度基礎。

臺銀行務會議聚焦團隊協作績效導向 今年七大策略方向曝光

臺灣銀行於20日、21日舉行2026年全行行務會議，董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉、總行高階主管、總分行及海外分支機構經理與工會理事長計二百餘人齊聚一堂，以「強健金融韌性 推升領航績效」為主軸擘劃未來策略。凌忠嫄指出，今年臺銀將朝助力中小企業成長、提升財管行銷動能、增進資金運用效益、推動數位化與AI應用、強化防詐打詐、活化資產價值、拓展海外業務等七大策略方向，積極提升營運績效，同時善用品牌優勢、政府優惠政策及總行激勵措施等，再創營運新高峰。

私募信貸能否安然度過這場「完美風暴」？渣打銀這樣說

近幾個月來，私募信貸領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，進而導致贖回請求增加。在此背景下，市場對於該風險是否會外溢到整體銀行業的擔憂也隨之升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。