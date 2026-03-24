聽新聞
0:00 / 0:00
2月連假助攻 LINE Pay Money轉帳筆數增27%
受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay（7722）公布旗下LINE Pay Money（連加電子支付）2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數也成長20％。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶於生活中享受便利支付的同時，還可獲得點數回饋。
團購商品、外送訂餐及親友聚餐是最常見需要分帳的消費場景，LINE Pay表示，用戶透過分攤付款與好友轉帳的功能，不僅有效簡化付款流程、加快結帳速度，還能輕鬆記帳，並解決找零或現金不足的問題。今年2月因春節等連假助攻，餐飲及零售消費表現佳，同步帶動LINE Pay Money轉帳亮眼表現，不僅單月轉帳人數和筆數都有2成以上成長，日均轉帳人數也增加17%，顯示轉帳功能已成為用戶高頻次使用的電支服務。
根據銀行局公布最新數據，LINE Pay Money在1月表現強勁，單月代收付金額48.19億元，僅次於街口支付、全支付；當月儲值97.17億元、小額匯兌70.63億元雙雙居冠；1月用戶單月成長76萬人，近期也突破300萬戶，在電支市場快速擴張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。