2月連假助攻 LINE Pay Money轉帳筆數增27%

受惠於2月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay（7722）公布旗下LINE Pay Money（連加電子支付）2月轉帳筆數月增27%、轉帳人數也成長20％。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money本月起推出分攤付款及好友推薦活動，讓用戶於生活中享受便利支付的同時，還可獲得點數回饋。

團購商品、外送訂餐及親友聚餐是最常見需要分帳的消費場景，LINE Pay表示，用戶透過分攤付款與好友轉帳的功能，不僅有效簡化付款流程、加快結帳速度，還能輕鬆記帳，並解決找零或現金不足的問題。今年2月因春節等連假助攻，餐飲及零售消費表現佳，同步帶動LINE Pay Money轉帳亮眼表現，不僅單月轉帳人數和筆數都有2成以上成長，日均轉帳人數也增加17%，顯示轉帳功能已成為用戶高頻次使用的電支服務。

根據銀行局公布最新數據，LINE Pay Money在1月表現強勁，單月代收付金額48.19億元，僅次於街口支付、全支付；當月儲值97.17億元、小額匯兌70.63億元雙雙居冠；1月用戶單月成長76萬人，近期也突破300萬戶，在電支市場快速擴張。