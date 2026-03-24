VASP公會更名 增設三大委員會強化反詐與合規

台灣虛擬資產產業邁向法制化新階段。中華民國虛擬通貨商業同業公會正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」（VASP公會），並設立三大專責委員會，從代幣審查、紀律管理到反詐與洗錢防制，全面升級產業治理架構，為即將推動的《虛擬資產服務法》奠定制度基礎。

VASP公會於115年3月20日召開第一屆第三次會員大會，會中決議通過正式更名為「中華民國虛擬資產服務商業同業公會」（以下簡稱VASP公會）。此次更名係配合金融監督管理委員會推動之《虛擬資產服務法》草案，將產業主體統一界定為「虛擬資產服務商」（Virtual Asset Service Provider, VASP），並以「虛擬資產」作為正式用語，象徵台灣虛擬資產產業正加速邁向法制化與國際接軌的新階段。此外，為因應虛擬資產實務與法規監理，VASP公會設置三大專責委員會，分別為：上、下架審查委員會，紀律委員會以及防範金融詐騙、洗錢暨法遵委員會，協助會員落實合規義務。

針對《虛擬資產服務法》立法進程，VASP公會表示，產業從現行制度過渡至新法架構，涉及系統建置、人員培訓及法遵資源投入等多面向調整，建議主管機關於推動過程中，規劃合理的過渡期間與配套措施，以協助業者順利完成轉換，確保市場運作穩定與消費者權益。同時，考量台灣虛擬資產產業以中小型業者為主，公會亦建議提供必要之合規輔導資源與彈性空間，使各類型業者均能在健全監理環境下穩健發展。此外，觀察FATF、歐美日韓等國法規仍處於滾動修訂階段，公會建議我國立法設計若能適度保留調整空間，將有助於未來靈活因應國際標準之演變。

VASP公會理事長鄭光泰表示：「台灣VASP產業發展有賴主管機關、警政單位、產業夥伴以及會員業者共同合作，讓我們能夠在合規與創新的道路上穩健前行。未來在專法架構下，如何在合規要求與產業創新之間取得平衡，將是關鍵課題。今年公會將聚焦三大核心任務，首要工作便是持續與主管機關溝通《虛擬資產服務法》及相關子法；第二，與國際標準接軌，推動國內業者導入Travel Rule 相關規範；第三，強化跨域聯防，建立在地數據庫與合作機制，提升整體反詐效率。」

VASP公會副理事長韓昆舉表示：「VASP作為金融產業的下一個典範轉移，區塊鏈技術與代幣化金融框架正在全世界如火如荼向前推展，台灣以一部原則性的專法框架，搭配多部較為靈活的管理辦法與細則，對產業與技術及世界潮流的接軌將能更有效率，為台灣金融產業打造優勢競爭力。」

VASP公會總顧問蔡玉玲表示：「隨國際虛擬資產監理逐步發展，台灣也正朝向與國際接軌的方向穩步前進。台灣虛擬資產業者一路走來，展現出非凡的勇氣、毅力與創新精神，主管機關為產業提供明確的發展方向，公會將持續扮演產業與政府間的溝通橋梁，打造具國際競爭力且值得社會信賴的虛擬資產生態系。」