臺銀行務會議聚焦團隊協作績效導向 今年七大策略方向曝光

臺灣銀行於20日、21日舉行2026年全行行務會議，董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉、總行高階主管、總分行及海外分支機構經理與工會理事長計二百餘人齊聚一堂，以「強健金融韌性 推升領航績效」為主軸擘劃未來策略。凌忠嫄指出，今年臺銀將朝助力中小企業成長、提升財管行銷動能、增進資金運用效益、推動數位化與AI應用、強化防詐打詐、活化資產價值、拓展海外業務等七大策略方向，積極提升營運績效，同時善用品牌優勢、政府優惠政策及總行激勵措施等，再創營運新高峰。

凌忠嫄致詞時，首先感謝總經理所帶領的團隊戮力以赴，以及工會理事長在勞資和諧方面給予的協助，2025年整體績效表現亮麗。獲利方面，自結稅前盈餘達327.23億元，超越上年320億元水準，再創近年新高；逾放比率0.08%，備抵呆帳覆蓋率1,782%，同業當中名列前茅。除此之外，多項組織變革與業務創新作為亦見成效，諸如合併保經子公司成立保險代理部，強化業務橫向整合；成立跨部處「防制詐騙推動小組」，建置反洗錢（AML）集中審查機制，提升系統及監管效能，有效貫徹政府政策；推出「綠行卡」展現對環境永續承諾；與故宮合作推出百年紀念金銀條塊，引發迴響；福岡代表人辦事處正式升格為出張所，積極拓展海外業務等。

吳佳曉致詞時也表示，去年稅前盈餘再創近年新高，核心業務領域亦有卓越表現，存款、放款、外匯及理財業務皆持續擴增，顯示市場布局與業務推動上的良好成果。此外，資產品質穩健優良，各項政策性任務績效亦甚卓著，房貸餘額規模躍升國內第一、新青安貸款承作量居八大公股銀行之首、聯貸連續七年蟬聯雙料冠軍，穩居市場領導地位。

吳佳曉進一步期許經理人，要在既有經營成果基礎上，以維持領先地位之目標繼續努力。他強調今年業務推展策略重點方針，包括提升中小企業放款實績、強化海外分行營運策略、深耕理財業務並提升全行手續費收入、精進總分行經營管理績效考核措施激勵展業動能、推動AI應用提升作業效率、持續優化組織架構，並透過人事管理改革及爭取員工福利來激勵同仁士氣。展望未來，在履行政策性銀行使命的同時，臺銀將全面轉型強化競爭力，維持品牌榮耀。

此外，特別邀請中華經濟研究院董事長曹添旺以「2026年川普2.0轉折和臺灣的經濟成長與挑戰」為題發表演講。他指出，在「川普2.0」政策趨勢下，台灣地緣政治壓力由過去單一中國大陸因素，轉為同時承受美中雙重影響。中國大陸以稀土等關鍵材料出口管制作為反制工具，影響台灣供應鏈布局；美國則進一步強調供應鏈在地化與經濟安全，加大對台產業赴美投資政策壓力。隨著對等關稅衝突發展，美國MAGA策略出現調整，對盟國施壓成為較具效率之政策工具。整體而言，地緣政治壓力呈現遞增光譜，且顯著提高台灣半導體及AI供應鏈戰略壓力。

此次會議臺銀亦強調實踐社會共好企業責任的重要性，並特別以基隆分行成功阻詐並追回被詐款的溫馨案例，期勉經理人要帶領同仁提供讓社會有感的金融服務。此案例能感動人心在於多數詐騙案件通常只能對詐騙者給予法律制裁，實際上能追回被騙的錢非常少見。但基隆分行柳金鳳高襄平時積極阻詐，且更進一步主動尋求法院協助，最終成功守護客戶資產。