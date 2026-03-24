快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

打造亞洲創新籌資平台 證交所攜手台經院、資策會合作

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所舉辦之「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫啟動儀式，證交所李愛玲總經理(左三)與台經院周霞麗副院長(右二)、台經院產經資料庫姚世驊處長(右一)，MIC洪春暉所長(左二)、MIC林柏齊主任(左一)，及證券投資信託暨顧問商業同業公會黃書明副理事長(右三)一同合影。證交所／提供
臺灣證券交易所舉辦之「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫啟動儀式，證交所李愛玲總經理(左三)與台經院周霞麗副院長(右二)、台經院產經資料庫姚世驊處長(右一)，MIC洪春暉所長(左二)、MIC林柏齊主任(左一)，及證券投資信託暨顧問商業同業公會黃書明副理事長(右三)一同合影。證交所／提供

為推動「亞洲創新籌資平臺」，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於3月24日正式啟動「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫。本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。

證交所總經理李愛玲於致詞時指出，臺灣創新板的設立初衷，是為了孕育具備關鍵核心技術、擁有創新能力或創新經營模式的「前瞻企業」，這不僅是滿足國內外創新企業需求的板塊，更是推動「亞洲創新籌資平臺」的關鍵核心。李總經理進一步表示，隨著科技日新月異，許多極具成長潛力的前瞻產業對投資人而言較不熟悉，故期望透過本次合作，串聯資本市場與專業研究能量，有效增加創新板公司的資訊透明度，並提高投資人對新創及前瞻產業的了解。

台灣經濟研究院副院長周霞麗指出，儘管近年全球創投市場歷經資本寒冬，臺灣新創投資卻逆勢成長，2024年投資規模突破新臺幣千億元，創十年新高，顯示資金正集中於具潛力的新創企業。從領域分布觀察，硬體、健康與能源領域仍是核心，而永續循環領域也快速崛起為市場新焦點。在全球產業加速轉型的時代，新經濟代表效率革命與產業典範轉移，許多潛力無窮的新經濟企業正隱身於創新板中。期盼透過本計畫，協助投資人發掘臺灣未來新經濟的種子，讓這些企業在創新板茁壯，於臺灣永續經濟發展藍圖中開花結果。

MIC所長洪春暉指出，前瞻產業雖具備高成長性，但也伴隨著較高專業門檻，使投資大眾在掌握AI、半導體、智慧移動等領域之發展脈絡時，面臨挑戰。本計畫核心任務為定期發布產業深度洞察，減少技術語言的隔閡，協助市場辨識企業成長價值。MIC 將運用多年累積的智庫能量，協助投資人瞭解臺灣企業在全球產業鏈之核心價值，並將專業研究報告轉化為投資決策的重要導航，期盼促成「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。

本次啟動儀式議程內容豐富，特別邀請台經院產經資料庫曾俊洲研究員，帶來「科技X生活：AI時代的全場景創新革命」專題演講，引領與會者探討未來新經濟產業之樣貌；隨後由資策會MIC林柏齊主任，針對「2026年十大重點科技趨勢」進行深度剖析，為未來的產業脈動帶來深刻啟發。

證交所表示，台經院產經資料庫及資策會產業情報所兩大專業智庫，每個月將針對前瞻產業發布計3至5篇的產業研究報告，並可於證交所創新板官網之「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」 (https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR 議合服務平台之IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。本月份的首波報告將聚焦於「電動機械（電動機製造）」、「數位雲端（資訊安全服務）」及「生技醫療（農業化學品）」三大產業，期盼專業投資機構及投資人能善加利用。

證交所將持續扮演資本市場的推手，透過前瞻產業研究報告計畫的推動，落實投資人保護與教育，並藉由專業、客觀的產業研究量能，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，穩步朝向打造亞洲創新籌資平臺，為臺灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。

台經院 資策會 投資人

延伸閱讀

證交所攜手台經院、資策會兩大智庫 啟動「創新板」前瞻產業研究合作

證交所推盡職治理、提升企業價值 頒獎典禮3月25日登場

亞資中心推動辦公室統籌多家機構參與「2026高雄智慧城市展」

證交所攜手台經院、MIC　將每月推創新產業研究報告

相關新聞

私募信貸能否安然度過這場「完美風暴」？渣打銀這樣說

近幾個月來，私募信貸領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，進而導致贖回請求增加。在此背景下，市場對於該風險是否會外溢到整體銀行業的擔憂也隨之升溫。

永豐金證券「親子帳戶」看得見股票陪孩子長大

4月兒童節即將到來，數據發現，「幫小孩買股潮」台灣未成年開戶需求正在持續增加。建議家長透過專屬的「親子帳戶」長期規劃投資股票，親子買股不但看得見，還能引導孩子養成正確投資觀，以時間複利陪伴累積人生第一桶金。以每月固定投資3,000元至0050為例，子女在2025年滿20歲，可享有長期複利389萬元。

想不到吧！基富通：Z 世代高達84%採定期定額投資

許多人以為新世代投資理財就是勇猛衝進衝出，實際情況可能顛覆大家的刻板印象！根據基富通證券統計，平台上的Z世代（30歲以下）族群中，高達84%採取定期定額，僅56%有單筆投入，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資，理財觀念與市場老手一樣成熟。

金價空頭情緒大增 臺銀：本周若未止跌、多方恐將持續退守

金價近日重挫，23日黃金存摺收盤價跌破每公克4,300元大關，已回吐今年以來全部漲幅，24日反彈回到4,500元附近。臺銀指出，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。本周若未止跌以長紅收復部分長黑，多方將持續退守，金價會受制巨大空方壓力，短線將易跌難漲。

奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強

區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布登上由國際權威財經媒體「金融時報」（Financial Times）與全球數據平台Statista共同評選之「2026 年亞太區高成長企業」榜單。在亞太區500家成長動能強勁的企業中，奧丁丁位居第226名。

國內首件離岸風電再融資案 兆豐銀共同主辦海能風電589億元聯貸

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。