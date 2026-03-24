私募信貸能否安然度過這場「完美風暴」？渣打銀這樣說

近幾個月來，私募信貸領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，進而導致贖回請求增加。在此背景下，市場對於該風險是否會外溢到整體銀行業的擔憂也隨之升溫。

渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲（Steve Brice）認為，贖回壓力升溫、流動性緊繃以及對AI人工智慧的疑慮，正為私募信貸的前景蒙上陰影，但系統性風險目前看來依然受控。

所謂「私募信貸」（Private Credit），是指由非銀行實體 (例如資產管理公司和私募信貸基金) 繞過公開市場，直接向企業提供的貸款。近幾個月來，私募信貸領域風波不斷，特別是流動性壓力與違約率上升，引發了投資人的恐慌與監管機構的密切關注，進而導致贖回請求增加。

在此背景下，市場對於該風險是否會外溢到整體銀行業的擔憂也隨之升溫。但是渣打銀在審慎考量相關風險後，基本上仍評估私募信貸可視為長期投資組合中的一項重要組成部分。現階段，投資人可以透過基金的方式佈局，讓頂尖的經理人在更廣泛的投資機會中，精選出高品質的資產配置。

市場對私募信貸在軟體公司曝險的擔憂日益加劇，增加了投資人的疑慮。渣打銀分析，由於許多企業開始使用AI 代理來自動化處理複雜的工作流程，市場臆測 AI 可能會顛覆軟體公司，特別是軟體即服務（SaaS）供應商的商業模式，因而引發了對這些公司償債能力的質疑，導致私募信貸經理人面臨顯著的資產減記。

實際上，這不太可能對整個軟體產業造成全面性的衝擊；不過，產品單一的公司的確較為脆弱。對於頂尖的私募信貸經理人而言，這種 AI 應用要破壞現金流到令人擔憂的程度，可能還需要數年的時間。當然，這些疑慮可能會導致未來幾個月贖回請求持續甚至加速，特別是部分分析師發布了極其悲觀的違約率預測，儘管就頂尖經理人而言，這些預測可能過於誇大。

綜合考量後，渣打銀在「基礎收益策略+」配置中，在目前情況下仍評估維持 6% 的私募信貸比例，但在局勢穩定之前，暫不建議加碼。

以絕對數值來看，渣打銀的預期回報率依然維持高檔，且可能優於公開市場信貸。然而，與大多數另類資產類別一樣，經理人之間的績效差異很大，且未來幾個月可能進一步擴大。從理論上講，弱勢基金的倒閉可能會減少交易競爭，進而改善頂尖經理人的風險回報特徵。不過，目前或許該「按兵不動」。

渣打銀建議專注於頂尖經理人的策略在當前環境下依然是最佳選擇，這將有助於投資人更好地安然度過這場私募信貸風暴。