台灣人壽3新血榮獲優秀青年獎 「龍鑽計畫」培育生力軍在學即就業

中信金（2891）旗下台灣人壽再傳捷報！台灣人壽三位青世代保險顧問楊翱熏、朱漢翔、黃敬芸，憑藉積極投入公益與社會服務的優異表現，榮獲115年臺南市大專「優秀青年」，不僅成為校園楷模，也為公司及所屬臺南飛雁通訊處爭光。

臺南市政府於青年節舉辦表揚大會，黃偉哲親自接見25位獲獎青年代表，肯定其以專業回饋社會的行動力。台灣人壽指出，此次獲獎的三位青年皆來自中信金融管理學院，加入保險領域僅約八個月，即展現亮眼表現，體認保險工作與公益服務同樣具有助人助己的價值，並將其視為長期志業發展方向。

據了解，台灣人壽自2023年起攜手中信金融管理學院推動「金融保險規劃實務學程」，並於校園設立服務據點，強化學生實務能力與職涯競爭力，實現「畢業即就業」目標。

此次獲獎的楊翱熏表示，深受企業文化影響，將保險視為實踐公益的方式，並已規劃畢業後持續深耕業務發展。朱漢翔則從保險工作中學習傾聽客戶需求，強調量身規劃保障的重要性；黃敬芸則認為，保險的核心在於看見他人需求、守護家庭未來，進而堅定投入產業的決心。

在人才培育方面，台灣人壽推動「龍鑽計畫」，針對不同年齡層與資歷設計財務補助、晉升制度與完整訓練機制，協助新進業務快速成長。表現優異者首年即有機會獲得額外獎金與晉升機會，並透過多元獎勵制度鼓勵持續突破績效。公司統計，2025年新進業務中，30歲以下青年占比達44%，顯示青年培育策略已見成效。

台灣人壽表示，未來將持續深化產學合作與人才培養機制，擴大青年業務團隊規模，並提供更多就業與發展機會，吸引年輕世代投入保險產業，打造兼具專業與社會責任的新世代保險團隊。