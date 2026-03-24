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富邦人壽獲家族影響力百大最佳保險機構肯定 首創「鐵三角」合作模式

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽榮獲由台灣董事學會主辦之2025家族影響力百大（UltraHigh Impact Awards）「最佳保險機構」（Best Insurance Institution Award）肯定。富邦人壽／提供
富邦人壽榮獲由台灣董事學會主辦之2025家族影響力百大（UltraHigh Impact Awards）「最佳保險機構」（Best Insurance Institution Award）肯定。富邦人壽／提供

富邦人壽積極善用金控深耕台灣、連結國際的經營優勢，洞察高資產客群需求，以「高額保障×資產配置×財富傳承×醫療防護」四位一體的商品策略，協助客戶在多變且高度不確定的全球經濟環境中，穩健守護家族資產，並延續長期價值，榮獲由台灣董事學會主辦之2025家族影響力百大（UltraHigh Impact Awards）「最佳保險機構」（Best Insurance Institution Award）肯定，為唯一名列前十大機構之保險業者。

富邦人壽資深副總經理許純琪表示，感謝評審委員的肯定，富邦人壽響應政府政策為首批進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」之金融機構，全方位發揮金控平台的跨售綜效，提供解決方案實質回應高資產和家族客戶在資產管理、風險控管與世代傳承上的核心需求，並在長期互動中建立跨世代的信任關係，讓保險不只是風險移轉工具，更成為家族資產配置中不可或缺的一環。

富邦人壽致力於為高資產家族建立兼具醫療保障、資產累積與世代傳承的綜合防護網，結合金控跨業資源，讓服務從單一商品升級為涵蓋財富累積、健康保障與世代傳承的全方位家族守護方案；業務員亦展現卓越的整合實力，讓高資產家族客戶在進行財富累積與傳承規劃的同時，也能建立完善的健康風險防護，確保追求生活品質與財富成長。

除業務員通路外，富邦人壽亦攜手台北富邦銀行，以「鐵三角」模式深度合作，將「知識內化、銷售優化、服務深化」三層次系統化落實。由富邦人壽直接培訓北富銀的業務輔導員，再由其將專業知識轉化為銀行理專更易於理解的銷售情境，使保險商品從保障提升至資產配置的高度，有效將保險保障融入高資產客戶的財富規劃環節，同時也能深化客戶對富邦專業服務的信任感。

此外，富邦人壽深知，高額保障是家族對愛與責任的具體承諾，透過分紅保單共享分紅機制的參與，能讓客戶與公司的穩健經營成果共同成長，協助高資產族群財務布局，補足資產配置中的保障缺口；憑藉分紅保單近十年紅利實現率達100%以上的卓越實績，為家族客戶在波動環境中提供穩健的資產核心，協助實現資產傳承與長期繁榮。

全球經濟 台北富邦銀行 富邦人壽

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