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金價空頭情緒大增 臺銀：本周若未止跌、多方恐將持續退守
金價近日重挫，23日黃金存摺收盤價跌破每公克4,300元大關，已回吐今年以來全部漲幅，24日反彈回到4,500元附近。臺銀指出，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。本周若未止跌以長紅收復部分長黑，多方將持續退守，金價會受制巨大空方壓力，短線將易跌難漲。
臺銀分析，金價近期受油價高漲引發通膨惡化擔憂，迫使聯準會維持利率不變且暗示通膨壓力蠢動，削弱市場對未來降息預期影響，金價劇烈回調更連續八天收黑，上周金價跌破5,000美元心理關卡後，加速跌破20周均線4,600美元及半年線4,500美元關卡，短中期均線向下形成反壓，周間跌勢逾10%更寫下1980年代以來之最，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。
展望本周，臺銀指出，市場經濟數據相對清淡，後續須提防中東戰火是否持續加大與油價高漲衝擊全球經濟前景，市場短期內恐在戰爭膠著避險買盤鈍化、美元走強吸避險資金維持高檔，與全球流動性壓力下，加深金價回測續跌壓力。
惟本周若美國、以色列態度出現逆轉，中東戰事露出曙光油價自高檔回落，才有機會重新吸引資金逢低回流支撐金價反彈，反之，走勢尚未止跌以長紅收復部分長黑，多方將持續退守，金價則會受制巨大空方壓力，短線將易跌難漲。
金價支撐因素包括大陸央行連續16個月增持黃金；中東戰爭危機未停歇；技術面金價回跌接近年初起漲點。利空因素有SPDR黃金ETF持金量連續三周淨流出；聯準會全年降息預期僅剩一次；短期均線下彎反壓空方壓力持續加大。
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