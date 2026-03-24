金價空頭情緒大增 臺銀：本周若未止跌、多方恐將持續退守

兆豐銀行持續深化永續金融布局，以實際行動支持政府離岸風電政策，參與海能風力發電（Formosa 2，下稱「海能風電」）約新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）。該案已於本月20日完成再融資協議並達融資到位，由兆豐銀行聯同7家公股行庫、9家民營銀行及10家外資銀行等共計27家金融機構參與，為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，具指標性意義。

2026-03-24 10:28