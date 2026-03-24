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基富通：Z世代84%採定期定額 長期紀律投資基金

中央社／ 台北24日電

許多人以為新世代投資理財就是衝進衝出，實際情況可能巔覆大家的刻板印象。根據基富通證券統計，平台上的Z世代（30歲以下）族群中，高達84%採取定期定額，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資，理財觀念像市場老手。

基富通表示，隨著數位科技導入金融服務中，不僅讓理財型態從實體臨櫃轉向手機APP，資金門檻與交易費用成本也大幅降低。以推廣普惠金融為目標的基金交易平台基富通為例，近年來善用金融科技，讓民眾每月新台幣1000元起即可開啟理財大門，而且買賣零手續費，吸引越來越多人參與。

根據基富通統計，近3年新增客戶數當中，通稱「Z世代」的30歲以下投資人，占比達3成，與Y世代（31至45歲）、X世代（46至60歲）相當。

基富通指出，平台上的Z世代投資人，有84%採取定期定額理財，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資。如果與年齡層較高的族群比較，Y世代的定期定額投資人數比例為82%，X世代為88%，進一步凸顯年輕族群理財觀念成熟。

在基金類型方面，Z世代更偏好股票型基金，占比達85%；而Y世代與X世代同樣偏重股票型基金，但是比例略低，各為79%和80%。另有部分投資人會同時投資平衡型基金或債券型基金。

基富通董事長林丙輝表示，Z世代以成長型的股票型資產為核心，反映對於加速累積財富的渴望，但是策略上主要透過定期定額，沒有過於躁進。值得一提的是，Z世代大多是社會新鮮人，薪水或許不高，仍願意每月從薪水中提撥一小部分長期投資，充分展現個人理財規劃的耐心和決心。

林丙輝認為，理財不要因為市場漲跌就情緒化操作，而要把握長期、紀律的原則，定期定額循環漸進投入，透過時間複利效果，小錢也有機會累積出一筆可觀的財富。

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